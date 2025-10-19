Derrota Cruz Azul al América, partido concluye 2-1

Dos de los equipos más grandes de México se midieron en un intenso Clásico Joven, mismo que se definió por par de errores defensivos y un golazo. Cruz Azul comenzó perdiendo, respondió muy rápido y al final terminó sacando los 3 puntos con un golazo de Nacho Rivero, firmando el 2-1.

Ambos equipos salieron al campo con bajas, ya que Cruz Azul no contó con Willer Ditta y Kevin Mier de inicio, por decisión de Nicolás Larcamón; América no inició con Saint-Maximin, Fidalgo y Zendejas, donde éste último entró, pero se resintió.

Los goles del Clásico Joven

El Estadio Olímpico Universitario presenció un juego bastante movido, con un América y Cruz Azul que fueron al frente, tratando de batir a las defensas, pero del lado Azulcrema sumaron una baja sensible.

Al minuto 25, luego de competir por varios balones, Víctor Dávila se resiente de la pierna, donde se toma la parte trasera y se tira al pasto; las asistencias médicas ingresaron de inmediato; no pudo continuar y salió de cambio.

Minutos después, al 30, América se adelantó en el marcador con un gol de Brian Rodríguez, cortesía de un oso de Jorge Sánchez, ya que no puede controlar bien el balón y se pasa de largo. Era el 0-1, pero momentáneo.

Poco después, al minuto 32 Cruz Azul lo igualaría, ya que recibieron un ‘regalito’ de Kevin Álvarez, quien se confió, quiso mandar un pase atrás, pero se lo regaló al Toro Fernández, ingresando al área y batiendo a Luis Malagón.

Iniciada la segunda parte, se reportó que Alejandro Zendejas, quien ingresó por el minuto 28, no iba a continuar, ya que se resintió de la lesión que lo privó de jugar la Fecha FIFA con Estados Unidos y en su lugar ingresó Fidalgo.

El partido se equilibró, no hubo tanto peligro, pero sería hasta el minuto 67 que Cruz Azul se iba a adelantar, ya que tras una jugada colectiva, Nacho Rivero conectó un gran remate, dándole la vuelta con el 2-1.

🚨¡GOLAZOOOO, GOLAZOOO, GOLZOOO!⚽ ¡Golazo enfermo de Nacho RIvero! Tremendo jugadón para irse arriba en el marcador 🔥‼️ 📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/T4SbtC5ST8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Pese a que André Jardine hizo cambios tácticos y trató de que se fueran al frente en busca del empate, no tendrían suerte y el gol no llegaría, por lo que Cruz Azul se llevó el Clásico Joven y los 3 puntos.

Con información de FoxSports