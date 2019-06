Demandarán a FC Juárez, Televisa, Femexfut y a Mario Mendívil por venta de Lobos

El rector de la BUAP anunció que irán a tribunales por considerar que la FMF, Mario Mendívil, FC Juárez y hasta Televisa incurrieron en irregularidades.

Entre ellos está el mencionado Mendívil, pero también la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el FC Juárez e incluso Televisa, que era la dueña de los derechos televisivos de Lobos BUAP y que con el cambio de franquicia se convirtió en quien transmitirá al equipo de Ciudad Juárez en Primera División. Esto lo dio a conocer el rector de la BUAP este jueves, Alfonso Esparza, al señalar que si bien fueron notificados por los 90 millones, hay otros contratos que no se han cumplido y que implican adeudos por 180 millones de pesos.

Los Lobos BUAP ascendieron a Primera División en 2017 pero al año siguiente descendió. Sin embargo, pagó la multa por ello de 120 millones de pesos para permanecer. Esto último fue posible porque Mendívil aportó el dinero, de manera que así se hizo de la administración de la franquicia, mientras la BUAP se desligaba de la operación del equipo, aunque mantenía derechos sobre el nombre y la sede. Meses después, por la poca rentabilidad de Lobos, Mendívil buscó mudar al equipo a plazas como Celaya o Ciudad Juárez, siendo esta última quien pagó para ello y tener así Primera División. El propio Mendívil reconoció que le resultó negocio su inversión, pues los gastos por la multa de 120 millones y operación del equipo durante un año no fueron mayores a las ganancias por la venta de la franquicia al FC Juárez.

Originalmente se conoció que la BUAP solo tenía que recibir 90 millones para ceder todos los derechos, hasta que en días recientes la casa de estudios alude a nuevas deudas. “Ayer notificaron a la institución que Garden Teas depositó en un juzgado 90 millones de pesos a favor de la institución y hace referencia también a supuestos adeudos que se tienen con el club, esto no cambia nada, la situación sigue vigente”, detalló Esparza. “Un contrato de fecha abril de 2018 y el subsecuente de diciembre donde se hacen notorios estos 90 millones, así que solamente cubriría la parte correspondiente al contrato de diciembre, no así a la que se refiere a abril, que son los 180 millones de pesos y otras cuestiones”. Tras someter a votación la opción de demandar, los miembros de la reunión de este jueves en la BUAP aprobaron la medida, pues además de exigir otros pagos complementarios a los 90 millones, acusan que la institución no participó en las negociaciones de venta, sino únicamente Mendívil, de manera que la consideran irregular y que no contó con el consentimiento de la BUAP.

Información de Medio Tiempo