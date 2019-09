Decio de María lloró al destituirme del Tri: Miguel Herrera

Miguel Herrera, entrenador del América, reveló que Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol lloró al destituirlo como director técnico de la selección mexicana ya que no pudo evitarlo.

Asimismo, el Piojo asegura que no se arrepiente de haber defendido a su familia, pero considera que la decisión de destituirlo no fue “equitativa”.

“No se juzgó como se juzgaron muchas otras, no se presionó como se presionaron algunas otras, hubo técnicos que cometieron errores peores que el mío y no pasó nada y yo venía dando los resultados que me habían pedido” declaró en entrevista para el programa Versus. “Decio se sintió vulnerable o no sé, no tuvo la fuerza de decir ‘me lo quedo y sigo con este proceso’.

Ya estábamos en la negociación de la sanción y de cómo iba a seguir, de repente regresó la llamada y ‘no hay vuelta, estás fuera’. Nos quedamos todos fríos, hasata se puso a llorar”, añadió. Miguel Herrera fue destituido del banquillo del Tri tras el Mundial de 2014 luego de tener una confrontación con un comentarista.