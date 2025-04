DeChambeau mantiene liderato tras segunda ronda del LIV Golf México

El estadunidense Bryson DeChambeau mantuvo el liderato en la segunda ronda del LIV Golf México tras firmar una tarjeta de -13.

Aunque tuvo algunos problemas en el hoyo cinco, el dos veces campeón de Masters supo reponerse y mantener la ventaja sobre Cameron Smith, quién fue segundo a un golpe de distancia (-12).

“Volví a tener el mismo problema de ayer pero logré reponerme. Busqué sentirme más confortable en el campo y disfrutar en lugar de presionarme y creo que funcionó”, dijo.

Latinoamérica levantó la mano en el segundo día de actividades con Joaquín Nieman de Chile, quién se ubica en el tercer lugar con -10.

El mexicano Carlos Ortiz ocupa el octavo sitio con -6, mientras que el también anfitrión Abraham Ancer soportó un poco mejor la altura y ascendió al puesto 30.

“Sería increíble ganar en casa frente a mi gente después de tanto tiempo de no jugar aquí. Me siento bien luego de dos rondas pero no he jugado lo suficientemente bien para acercarme más a los líderes”, opinó Ortiz.

El español Jon Rahm y el inglés Tyrell Hatton están cerca de los líderes, con escores en -9 y -8, respectivamente, con aspiraciones para el campeonato mexicano.