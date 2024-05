Debutará Tom Brady como analista en el duelo Cowboys vs. Browns

Tom Brady, considerado el mejor ‘quarterback’ en la historia de la NFL, debutará como analista estelar de la cadena Fox Sports en el juego que disputarán los Dallas Cowboys y los Cleveland Browns en la Semana 1 de la temporada 2024, el próximo 8 de septiembre.

Brady, de 46 años, anunció su retiro de la NFL el 1 de febrero del 2023, luego de 23 temporadas en las que ganó siete Super Bowl, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Un año antes el cinco veces Jugador Más Valioso en el Super Bowl firmó un contrato con la cadena de televisión Fox Sports para convertirse en su analista principal por 10 años a cambio de 375 millones de dólares.

Sin embargo, el 15 veces seleccionado al Pro Bowl, ha dicho en varias ocasiones estar dispuesto a salir del retiro. La ocasión más reciente que lo mencionó fue en abril pasado.

“No me opongo a esa idea. No sé si me dejarían si me convierto en propietario de un equipo de la NFL, pero lo haría siempre que esté en buena forma y pueda pasar un balón. Alguna vez lo hizo Michael Jordan”, mencionó Brady hace poco más de un mes.