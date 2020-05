Dak quiere 45 millones de dólares

El mariscal de campo que no ha firmardo, Dak Prescott, está “pidiendo algo así como al norte de $ 45 millones en ese quinto año” para finalizar el acuerdo a largo plazo que le ofrecen los Dallas Cowboys.

“Por lo que sé de la situación, y sé por algunas personas que saben que se le ha ofrecido cinco años, $ 175 millones”, dijo Chris Simms, analista de la NFL y ex mariscal de campo, a una emisora de radio en el programa “K & C Masterpiece” de The Fan. ‘ el martes.

“Quiere un acuerdo de cuatro años. Si acuerdan un acuerdo de cinco años, les gustaría un número realmente grande al final de ese quinto año para cubrir sus culos por lo que el mercado podría estar en la posición dentro de cinco años. Y he oído que está pidiendo algo así como al norte de $ 45 millones en ese quinto año ”.

Todo esto luce como panorama complicado para el equipo de la estrella solitaria pensando en el futuro del equipo.

-Cadena Noticias-