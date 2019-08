Cuauhtémoc Blanco tunde al Cruz Azul: “Han invertido mucha lana y no pasa nada”

Cuauhtémoc Blanco, ídolo absoluto del América, criticó que Cruz Azul haya invertido tanto dinero en los últimos años sin haber obtenido todavía el ansiado título de Liga MX, mismos que no cae para los celestes desde el lejano Inverno 1997.

En entrevista con Fox Sports, el actual gobernador de Morelos comparó a La Máquina con las propias Águilas y con los poderosos clubes regios, los cuales también han sacado la chequera pero con mejores resultados.

“Yo no soy el dueño. Tú sabes que Cruz Azul ha invertido muchísima lana en muchos jugadores y no ha pasado nada. Algo debe de pasar ahí. El América sí ha invertido bien y ha ganado campeonatos. Monterrey y Tigres han invertido bien y también han llegado a las Finales. Al Cruz Azul siempre ha pasado lo mismo, siguen contratando jugadores, y no es un equipo que esté para pelear el campeonato, no ves un equipo ofensivo”.Cuauhtémoc Blanco

Aunado a ello, el famoso “Divo de Tepito” también tundió al cuadro cementero por su escasa proyección de jugadores, pues dede hace tiempo ningún canterano de dicha institución brilla de manera importante.

“No sé qué pase en Cruz Azul. Lo que sí te digo es que (la situación) es culpa de los directivos que a lo mejor no han invertido bien en jugadores, no han invertido bien en chavos de la cantera, antes salían más, ahora sólo dos o tres”.

Fuente: SDP Noticias