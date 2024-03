¿Cuál es el futuro de la industria de los casinos en línea?

Durante los últimos años, la industria de los casinos en línea vio cómo aumentaba cada día más su participación en todo el mundo. Esto es algo que se vio influenciado mucho más desde la pandemia, momento en el que el entretenimiento era necesario y la única forma era hacerlo online. Pero el avance de la industria sigue adelante con nuevos desafíos que se van presentando día tras día.

La tecnología a favor de los casinos en línea

Uno de los factores fundamentales que influye en el crecimiento de esta industria es el tecnología. Gracias a ello, es posible que las mejores casas de apuestasincrementen su inversión en la experiencia que tiene el usuario y que de esa forma, siga sintiendo la emoción que se siente al estar de forma presencial en un casino. Se trata de aplicar la tecnología a favor en todos los aspectos, siendo por ejemplo uno de los que más se está aplicando la Realidad Virtual.

¿Qué es la Realidad Virtual?

Fue en el año 2016 en donde se comenzó a hablar de la Realidad Virtual o también conocida como VR. En ese momento, se lanzó un dispositivo para poder realizar distintos juegos teniendo una experiencia inmersiva como si estuvieras jugando de forma presencial. Se espera que eso mismo se empiece a introducir en el mundo de los casinos para lo cual, el usuario necesitará tener una gafas de realidad virtual junto con un dispositivo con conexión a internet.

Dentro de las ventajas que va a ofrecer el hecho de incluir en los casinos en línea la realidad virtual se encuentran:

• Simular las mismas sensaciones que se tienen al jugar en vivo.

• Diferentes personajes y avatares para elegir.

• Multijugador en tiempo real.

• Diversidad de juegos.

• Sociabilizar con otros jugadores en línea.

Incluir la tecnología blockchain

El que se incluya la tecnología blockchain en los casinos en línea permite que haya una mayor transparencia general en el juego. Con ello entonces, los usuarios estarán muchomás seguros acerca de los pagos y de cómo se maneja el dinero en línea.

Gracias a ello, también se admite la posibilidad de utilizar como método de pago de inversión en ellos las criptomonedas como lo son el Bitcoin, Ethereum, entre otros. Sabemos que las criptomonedas permiten tener un anonimato muy grande y el hecho de que los casinos las estén aceptando habla de apostar por un sistema mucho más seguro y beneficioso para todos.

Apostar en directo

Otro factor que ha influenciado en lo que se refiere al avance de la industria del juego en línea es la posibilidad de apostar en directo. Tanto en las apuestas deportivas como en el casino, el hecho de hacerlo en directo y de por ejemplo ver al croupier hace que la experiencia sea mucho más realista y que genere mayor adrenalina general.

Si hacemos una comparativa, podríamos decir que esta tendencia se ve muy claro desde que la plataforma Twitchcreció en demanda. Allí los streamers muestran cómo juegan y eso es algo que a las personas les llama la atención y atrae porque es algo que están viviendo en ese preciso momento. Sin lugar a dudas, ello es algo que tiene mucha influencia en los casinos en línea y en este tipo de metodología.

La industria de los Esports

Si hay un tipo de juego en línea que creció, justamente también por el avance de la plataforma de Twitch, esos son los Esports. La mayoría de los casinos en línea ofrece este tipo de mercados para apostar con juegos tan populares como el Dota 2, Call of Duty, League of Legends, entre otros. Poco a poco pasa de ser un mercado no líquido a un mercado líquido en donde se mueve más y más dinero en sus apuestas a diario.

¿Qué se espera en los próximos años?

El avance de la industria de los casinos en línea, se debe en gran parte a Europa ya que es allí en donde se plantean los modelos de negocios con éxito. Mucho tiene que ver el hecho de que las autoridades brinden tantas licencias a nuevas casas de apuestas y casinos en línea. Así lo marcan las estadísticas con los ingresos obtenidos en las casas de apuestas en Europa durante los últimos dos años.

En Latinoamérica se busca copiar el mismo modelo con el objetivo que la industria también crezca como lo está haciendo en México, Perú y otros países latinos en los que su gobierno crea unas normas específicas para autorizar a los casinos en línea de forma legal.

Queda esperar hacia dónde apuntarán los nuevos juegos pero todo parece indicar que los iGaming junto con la tecnología serán la gran clave del avance de esta industria que tanto dinero mueve a diario y que entretiene a millones de personas en todo el mundo.