Cruz Azul volverá con sed de revancha, asegura Siboldi

Después de tener que afrontar y aceptar la decisión de la Liga MX de terminar el torneo de Clausura 2020, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul comentó que esta situación generó un sentimiento de revancha en sus jugadores, por lo que para la siguiente temporada regresarán con mayor ímpetu para volver a ser protagonistas y pelear por el campeonato.

Volveremos más fuertes, no tengo ninguna duda sobre eso, debido a que esto dejó mucha rebeldía en el equipo, pero tenemos el deseo de revertir esta situación, la cual no teníamos planeada, así que para el próximo torneo vamos a salir con todo”, declaró.

No obstante, Siboldi dejó en claro que no hay obligación en que esto tenga que suceder de esa manera, pero sí existe un gran compromiso para poder demostrar de nuevo el nivel futbolístico del primer semestre del año.

No estamos obligados, no me gusta esa palabra, tenemos responsabilidad y compromiso para poder retomar el nivel que habíamos mostrado y sabemos que vamos a iniciar de cero, pero ya con una base, creo que eso es importante, el plantel es prácticamente el mismo, espero que no tengamos problemas”, expresó.

Respecto a la evaluación y planeación del equipo para el Apertura 2020, dijo que es algo que en las próximas semanas se tendrá que ver de manera concreta con los miembros de la directiva.

Ante la clausura del torneo de forma anticipada, nos sentaremos con Jaime Ordiales y la directiva para evaluar a cada jugador y cada posición para ver qué podemos hacer para potenciar al equipo”, apuntó.

Por último, se mostró contento por el respaldo que ha recibido para poder continuar en el banquillo celeste, debido a que es una institución a la cual le tiene mucho afecto.

Acabamos de cumplir 93 años, es un orgullo formar parte de las personas que han pasado y estado en diferentes etapas en el equipo para hacer grande a la institución, a mí me tocó defender estos colores como jugador y ahora lo hago como entrenador”, culminó.

Fuente: Excélsior