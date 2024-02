«Cruz Azul quiere a Carlos Vela»… Y sí, ya lo buscaron en La Máquina, con un debido «pero»

Siempre pasa en Cruz Azul: Cualquier buen momento es opacado por los fantasmas de la catástrofe. En este Clausura 2024 vuelve a suceder: Gran funcionar de los de Anselmi en el rectángulo verde, pero opacado primero por la sanción de su director deportivo Iván Alonso, y ahora por la baja de su fichaje estrella, Toro Fernández. Por ello, hablar de Carlos Vela como sustituto, siempre suena bien, no solo como «sal antimales», también como una ilusión bonita.

Ya en MARCA MX se había comentado que ‘El Bombardero’ podía sonar muy bien como posible refuerzo celeste, pero solo en el imaginario de la afición, porque la realidad es que no tiene equipo, pero tampoco está interesado en Cruz Azul. Así lo confirma ahora ESPN.

Gabriel Fernández dice adiós al Clausura 2024, pero Carlos Vela no entra en opción

Este día, durante la emisión de Futbol Picante de la cadena de Disney, se confirma que La Máquina sí piensa en cómo reforzar la delantera, después del gasto millonario que hicieron por Toro Fernández, y que en menos de siete fechas ya se rompió, y no volverá a jugar en todo el semestre. Sin embargo en esos pensamientos, no entra Vela, que si bien sí interesa a Cruz Azul, y ya lo buscaron antes del inicio del torneo, el ex de Arsenal y Real Sociedad dijo no a la Liga MX, por ahora.

Ese «pero» es la gran diferencia entre lo real y lo no real. Ya que Carlos Alberto Vela Garrido y su entorno fueron sondeados por Chivas, América y el cuadro de La Noria. A todos les agradeció interés pero lo rechazó. No importando que aún no encuentra club (no se descarta que siga en la MLS).

«No le interesa en lo absoluto a Carlos Vela. No hay negociación en curso. No hay nada avanzado, tanto así que en últimas horas no tiene ninguna conversación sobre ello el ex de Selección Mexicana. Ya le dijo que no a Monterrey, Chivas, América y Cruz Azul«, comentaron dentro del programa.

¿Por qué se insiste en rumores a Carlos Vela en Cruz Azul?

Hay que recordar que reglamento de Liga MX establece que ante lesión de un futbolista en activo, cualquier equipo se puede reforzar con un jugador, siempre y cuando este no tenga contrato en activo con alguna institución deportiva: Vela al terminar su vínculo contractual con LAFC se encuentra sin firma, como jugador libre, por lo que venía como «anillo al dedo» para los planes de emergencia.

Carlos Vela ya le dijo no a volver a Selección Mexicana, y ahora parece que su negativa también es para volver al futbol mexicano. Su deseo es seguir con Los Angeles FC y las negociaciones en Estados Unidos siguen, previo a que la Major League Soccer dé inicio en su temporada 2024.