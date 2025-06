Cruz Azul, por el título de Concacaf; Vicente Sánchez desconoce su futuro

Cruz Azul termina la temporada con el partido más importante de un proyecto que inició hace dos años, primero con el argentino Martín Anselmi y ahora bajo la dirección técnica del uruguayo Vicente Sánchez, quien termina su ciclo en la final de la Copa de Campeones de Concacaf contra el Vancouver Whitecaps, sublíder en la Major League Soccer estadunidense y ganador de las series en las que enfrentó a Pumas y Monterrey.

“Trato de no pensar en situaciones que no dependen de mí. Es el último partido, luego veremos qué pasa”, afirma el ex jugador del Toluca sobre el futuro que depara la definición del certamen. «En Cruz Azul tienes que ganar todos los partidos, internacionales y locales. Es una final, algo muy importante por todo lo que eso significa».

Autoridades de Concacaf cubrieron ayer con carteles y banners los escudos alusivos al club Universidad Nacional, situación prohibida en el acuerdo que directivos de La Máquina establecieron con la máxima casa de estudios, pero que fue realizada por protocolo de la confederación. Las banderas azul y oro que habitualmente rodean las instalaciones del recinto, con más de 40 mil localidades vendidas en taquillas, también fueron retiradas.

“Este fue el primer estadio en mi vida”, recuerda el mediocampista Erik Lira, formado en la cantera puma. “Tenemos una oportunidad enorme de hacer historia en este equipo”.

La corona regional adquiere mayor relevancia en el plantel de La Máquina cuando el América aparece en la conversación. Además del pase a la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes de 2029, ganar el partido también implica llegar a la cima de los máximos ganadores en la historia de la competencia con la misma cantidad de éxitos que las Águilas (7).

Por ahora, los jugadores desconocen los planes de la directiva sobre un nuevo entrenador. Sánchez cumple su contrato la misma noche en la que define su primer título en el cargo, calificado a la próxima Concachampions y con más del 70 por ciento de efectividad desde enero pasado, cuando remplazó a Martín Anselmi de forma interina.

Los perfiles de Guillermo Almada, ex del Pachuca, y Nicolás Larcamón, hoy al frente del Necaxa, han trascendido como opciones de primer orden en las altas esferas de la institución.

«Enfrentamos a un gigante»

En el equipo de Vancouver, rival canadiense que hará su tercera incursión en territorio mexicano en esta edición -segunda en Ciudad Universitaria- tras dejar fuera al Monterrey (octavos de final) y Pumas (cuartos de final) por el criterio de desempate de los goles de visita, la historia de Cruz Azul tiene un peso específico en la serie.

“Estamos jugando contra un gigante, pero nosotros también queremos crear nuestra historia”, señala el técnico Jesper Sorensen durante las horas previas al partido.

Los canadienses aspiran a convertirse apenas en el segundo equipo de la MLS que se consagra en el torneo regional, luego del trofeo que conquistaron los Seattle Sounders en 2022.