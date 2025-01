Cruz Azul podría acudir al TAS y bloquear la llegada de Martín Anselmi al Porto; estos son los motivos

Ante la «huida» de Martín Anselmi a Europa, para dirigir al Porto, aún con contrato vigente en Cruz Azul, la directiva cementera amenazó con ir a las instancias legales.

El técnico argentino ya no se presentó en La Noria, por lo que los abogados de La Máquina pueden entrar en acción, quizá no en México pero sí a nivel internacional, a nivel FIFA y TAS, y se podría bloquear su llegada a los Dragones lusitanos.

Luis Jiménez, abogado experto en temas deportivos, señala que los cementeros pueden impedir que el argentino tome un nuevo cargo.

«Hay dos alternativas… Si él se fue y el contrato no está concluido, solo estaría terminado si el Porto paga la cláusula de rescisión, no si solo lo promete… Entonces cuando el dinero esté depositado en la cuenta del club, ya no hay problema «, explica para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero como eso no ha sucedido, «Cruz Azul puede ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), y le va a impedir al técnico trabajar para el Porto, por lo menos mientras no se resuelva la controversia».

En México hay poco qué hacer, «sería ocioso hacerlo. En lo que metes la demanda y lo notificas internacionalmente… Lo mejor es ir al TAS y levantar una controversia por incumplimiento de contrato«.

¿POR QUÉ NO SE RESPETAN LAS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN?

El concepto «Cláusula de rescisión» se ha escuchado de forma muy seguida en México. Por lo menos en la Liga MX.

Primero fue Fernando Gago con Chivas, cuando se fue a Boca Juniors. Después Jesús Orozco Chiquete utilizó el mismo recurso cuando pasó del Guadalajara a Cruz Azul.

Y ahora viene el caso de Anselmi.

Pero una constante es que estos acuerdos a la hora de hacerlos válidos, no se respetan en su totalidad.

«Los contratos son un acuerdo de voluntades entre dos particulares. Un técnico o jugador con el equipo, por ejemplo. Y los acuerdos de voluntades tienen una vigencia…», explica el abogado Jiménez.

La cláusula de rescisión, «es una alternativa que el contrato presenta para terminarlo antes del mismo. Estás estableciendo una penalidad por dar por vencido el contrato, antes de su término. Sí es legal».

Mas siempre hay alguien que quiere sacar ventaja, «una cosa es lo que es y otra la que debe ser. Si constantemente se incumplen los contratos se ponen antecedentes que no son buenos para la impartición de justicia. Si hay clausula de 10 millones y acepto tres, se genera una dinámica en los clubes que no es nada buena».

Así que ante esto,»o se tienen muy malos abogados o son muy mañosos… No hay honor a la palabra y al compromiso… Siempre se trata y perdón por la palabra, de agandallar. Esto no pasa en España, Francia, esto es un tema cultural».

Ojo, pero la rescisión de un contrato, «es algo que debe ser bien planeado. Tiene una intima relación con el salario del jugador. Si por ejemplo, Tijuana le paga 100 mil pesos mensuales al chavo que acaba de debutar con la Selección Mexicana (Gilberto Mora) no puede ponerle clausula de recisión de 100 millones. Y eso lo revisa el TAS…».

Así que Cruz Azul debería manejar está opción: «debe de informar de la semana por incumplimiento de contrato, hay hechos notorios. Hay confirmación de la prensa mexicana y de la prensa portuguesa (además de declaraciones de directivos del Porto) sobre la presunción de que se está marchando sin cancelar con otro el club. Le da aviso a la FIFA y adelante «.