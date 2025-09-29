Cruz Azul perdió el invicto ante Tijuana en despedida de Jesús Corona

Cruz Azul perdió el invicto en el Apertura 2025 tras caer 2-0 contra Tijuana en el Estadio Caliente, en un partido que estuvo marcado por la despedida de Jesús Corona tras una carrera de 22 años y medio. Domingo Blanco y Mourad Daoudi fueron los autores de las anotaciones del cotejo que estuvo acompañado de polémica arbitral.

En medio de la festividad por la despedida de Jesús Corona, la polémica se apoderó de la cancha del Estadio Caliente ante la expulsión de Jorge Rodarte por una entrada sobre Adonis Preciado apenas a los cinco minutos de juego. El silbante Jorge Abraham Camacho confirmó su decisión en la pantalla del VAR, pero antes de reanudar el partido se dio la salida de ‘Chuy’, quien abandonó la cancha entre aplausos para darle entrada a José Antonio Rodríguez.

Tijuana aprovechó la superioridad numérica en el terreno de juego y se apoderó de la posesión del esférico ante un Cruz Azul que apostó por las transiciones para sorprender con un contragolpe, pero la fórmula no funcionó y se fueron con el 1-0 en contra gracias a la anotación de Domingo Blanco en el tiempo agregado de la primera parte.

A pesar de tener 10 hombres, Cruz Azul salió con una postura ofensiva para la parte complementaria. La Máquina generó acciones de peligro en el arco de José Antonio Rodríguez, entre ellas un disparo de Rodolfo Rotondi que pasó a centímetros del arco de los Xolos.

Justo en el mejor momento de Cruz Azul en el partido, llegó el segundo gol de Tijuana al 72’, que nació después de una pifia de Jesús Orozco Chiquete, quien abanicó el esférico, situación que aprovechó Rafael Fernández para asistir a Mourad Daoudi, el autor del 2-0 y quien terminó con el último invicto del Apertura 2025.