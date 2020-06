Cruz Azul no corre riesgo de desafiliación: vocero de la cooperativa

Contrario a lo que se ha especulado en algunos medios, el equipo de futbol Cruz Azul se mantiene en la Liga MX ya que no corre riesgo alguno de desafiliación ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en consecuencia de la investigación que realizan las autoridades sobre el manejo de las finanzas de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., tras una denuncia que sin sustento y bajo manipulación jurídica presentaron los disidentes encabezados por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño, todos ellos suspendidos de sus labores y quienes pusieron en un alto nivel de riesgo la continuidad de la organización, informaron este domingo el vocero institucional de la Cooperativa, Jorge Hernández y el abogado Ricardo Cajal.

En entrevista, aclararon que no hay ninguna sentencia condenatoria en contra del equipo Cruz Azul, motivo por el cual la afición debe estar absolutamente tranquila.

“Confiamos en que no sucederá una desafiliación del equipo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ni vemos ese escenario en el horizonte cruzazulino, porque no hay una determinación de la autoridad en el sentido de que se cometió algún tipo de ilícito y por presunción no aplica ninguna cláusula del reglamento”, enfatizó el vocero.