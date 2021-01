Cruz Azul analiza castigo para Jonathan Rodríguez tras video donde se le ve en una fiesta

Cruz Azul está analizando un castigo para la estrella de su equipo, el uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez. El club aseguró que nadie podrá estar por encima de la institución, por lo que todos los jugadores deberán cumplir con los lineamientos impuestos por la directiva.

Por medio de un comunicado, el equipo celeste por fin se pronunció sobre el video que circula en redes sociales donde se ve al ariete charrúa en una supuesta fiesta. Indicaron que en la institución cementera rigen los siguientes valores de compromiso, lealtad, disciplina, trabajo y respeto.

“Todos los integrantes, por consecuencia, deben de tener claro lo que significa portar y defender nuestro escudo, destacando como profesionales dentro y fuera de la cancha. Ningún integrante está o podrá estar por encima de los reglamentos de conducta de nuestra institución”, sentenciaron. La directiva celeste se pronunció sobre el video de Jonathan Rodríguez en una fiesta (Foto: Cruz Azul)

Anotaron que Rodríguez actuó de manera irresponsable y contraria a los valores mencionados. “Les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno”, completaron.

“En Cruz Azul FC estamos comprometidos con el cumplimientos de las medidas que nos han sido impuestas dada la situación que vivimos en el mundo por la pandemia, ocasionada por el COVID-19. Seguiremos trabajando para que de ninguna manera se repita una situación similar”, finalizaron.

Y es que este sábado los de La Noria sorprendieron en su cuadro titular que enfrentó al Puebla. Además de las ausencias de Pablo Aguilar y Luis Romo por lesión, tampoco estaba el Cabecita en el 11, a pesar de que fue el goleador del torneo pasado. Cruz Azul cayó ante el Puebla y es su segunda derrota consecutiva en el torneo (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

Después comenzó a circular el video donde Rodríguez está en una supuesta fiesta con la ropa de concentración. Sin embargo, el club o el jugador aclararon si fue previo a su primer enfrentamiento de la temporada en el Estadio Azteca.

En el club que dura pocos segundos se puede observar que Jonathan está mínimo con un hombre y dos mujeres. Además de que estaban sin cubrebocas o sana distancia, se puede apreciar que había bebidas alcohólicas.

Juan Reynoso, estratega de La Máquina, se mostró sorprendido por la polémica en torno a su delantero estrella. Rechazó que la ausencia del Cabecita fuera un castigo por la presunta fiesta y explicó que fue por una fatiga que arrastró del partido anterior contra Santos Laguna. Juan Reynoso, estratega de La Máquina, se mostró sorprendido por la polémica en torno a su delantero estrella (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

“Lo de Cabecita terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana y por eso hoy salió al banco. No tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que uno puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador”, declaró en conferencia de prensa.

Reiteró que no podía dar una opinión de un video que no vio hasta ese momento, pero adelantó que nadie estaba impune de castigos por ese tipo de faltas. Además, se mostró molesto por las reiteradas preguntas de la prensa por el mismo tema y no de la derrota que sufrieron contra su ex equipo.

“Lo veremos en los días siguientes, hoy en la noche seguro me enteraré realmente de lo que estás comentando. Siempre la institución está por delante de todos llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico y en ese sentido vamos a intentar ser prudentes. Déjame investigar, déjame tener la certeza y sobre eso tomaremos una decisión”, apuntó.

Fuente: Infobae