Cristiano Ronaldo no viaja a Irán para disputar partido de la Champions Asiática por seguridad

Cristiano Ronaldo no viajará para el juego de ida de Octavos de Final de la Champions League Asiática; Al Nassr tendrá que emprender su viaje a Teherán, Irán sin su gran estrella, aunque el astro portugués solo se perderá el primer juego de la eliminatoria.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugará en la Champions Asiática?

Cristiano Ronaldo no hará el viaje para el partido contra Esteghlal FC debido a que hace un año se desató la locura en la capital iraní con la presencia del cinco veces campeón de Champions. Miles de aficionados acudieron a las instalaciones para poder conocer a su ídolo, lo que causó hasta la cancelación del entrenamiento del Al Nassr, como recapituló AS.

El conjunto saudí intentó que el partido se llevara a territorio neutral para poder contar con El Comandante, ya que el pasado octubre lo había logrado cuando se enfrentó al mismo equipo en Dubái en la Fase de Grupos.

Otra de las razones que permitieron realizar el cambio de sede fue la tensión geopolítica que había en la zona, sin embargo, ahora sí tendrán que viajar al país del Esteghlal, ya que la Confederación Asiática de Futbol declaró que el partido contará con los más altos estándares de seguridad.

AlNassr’s squad list for Esteghlal! 🗒️ pic.twitter.com/EAm5Ac1cfh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 2, 2025

Antes está decisión, Stefano Pioli, técnico de Al Nassr, decidió prescindir para este encuentro de CR7, aunque no será la única baja, ya que cracks como Otávio y Aymeric Laporte no están disponibles.

¿Cómo le ha ido a CR7 en la Champions League Asiática?

Este es el segundo año que Cristiano Ronaldo y Al Nassr disputan juntos la Champions League Asiática, no obstante, en la edición anterior no estuvieron ni cerca de poder llevarse el torneo continental, ya que cayeron en penales ante Al-Ain en Cuartos de Final.

El combinado saudí no solo se quedó fuera de la pelea por el título, también perdió la oportunidad de clasificar al renovado Mundial de Clubes.

Por su parte el rendimiento de Cristiano en el torneo ha sido relativamente bueno, ya que ha anotado 12 goles entre el actual torneo y el anterior.

Con información de FoxSports