“Cristiano Ronaldo me felicitó y me dio la bienvenida a Italia”, revela ‘Chucky’ Lozano

Hirving ‘Chucky’ Lozano tuvo un debut soñado con el Napoli al marcar un importante gol ante la Juventus, actuación que no solo le valió el cariño de la afición sino hasta una felicitación por parte de Cristiano Ronaldo.

En entrevista con TUDN, el canterano de Pachuca reveló que cuando terminó el encuentro ante la Juventus de Turín, el crack portugués se le acercó para felicitarlo y darle la bienvenida al futbol italiano.Puedes leer:

Lozano se rindió ante la enorme calidad de Cristiano Ronaldo, a quien consideró uno de los mejores jugadores del mundo, pero aseguró que el portugués no es el único pues hay muchas estrellas más en la Serie A. “Es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano”.



Romance con el debut



Si el ‘Chucky’ tiene un selló característico es que casi siempre anota en su debut, ya sea con un nuevo equipo o en una nueva competencia, algo que se debe a la ansia de jugar. “No hago nada, siempre el ansia de jugar, se te viene todo completo, es lo que me pasa, siempre los nervios de cada partido y me ha tocado meter goles en el debut y ahora en Napoli. Primero estaba pensando que me metiera el DT, no había hablado con él y que me metiera en el medio tiempo fue muy bonito, en un estadio espectacular. Fue algo muy bonito y surgió todo lo demás”.

Recomendamos:

Lozano ingresó para el segundo tiempo del duelo Juventus vs Napoli y fue al minuto 68 cuando se hizo presente en el marcador para poner el 3-2 parcial.

El cuadro napolitano logró empatar el marcador gracias a un tiro libre luego de una falta sobre el mexicano; no obstante, en el último minuto del encuentro Kalidou Koulibaly marcó un gol en propia puerta que echó por la borda lo que hubiera sido una gran gesta ante el cuadro campeón de Italia.

Fuente: SDP Noticias