“Cristiano Ronaldo está loco. Es un imbécil, un enfermo”: revelan más audios de Florentino Pérez

Revelaron más audios de la conversación de Florentino Pérez y en los más recientes los ataques fueron contra Cristiano Ronaldo, jugador portugués que brilló en el Real Madrid.

“Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace”, se escucha en el audio que publicó El Confidencial sobre el presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez está en medio de la polémica debido a los audios filtrados por un medio español, en el cual se escucha al presidente del Real Madrid demeritar lo hecho por Iker Casillas y Raúl González Blanco en su histórico paso por el equipo blanco, donde fueron capitanes e ídolos de la afición.

“Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto… Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, se escucha decir al empresario y directivo.

A las declaraciones reveladas, se suman más ataques y a quien también le dedicó unas palabras fue al estratega José Mourinho y a Coentrao. “Ese es tolili. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Madrid se los come. Ahora mismo está cag… y Mourinho es un imbécil… No es que no quiera jugar… Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet… Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata. ‘Tú eres un mierda’”.