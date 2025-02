Cristiano Ronaldo afirma ser el mejor futbolista de la historia

Madrid. Cristiano Ronaldo se acerca a su cumpleaños 40 con la misma confianza y autoestima que siempre ha exhibido a lo largo de su exitosa carrera.

El ex del Real Madrid que ahora juega en Arabia Saudita cumplirá años el miércoles y aparentemente no tiene dudas sobre quién debería ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Soy el máximo goleador de la historia”, dijo el astro portugués en una entrevista con el canal de televisión español La Sexta. “No siendo zurdo, estoy en el ‘top 10’ de jugadores que más goles han marcado con la izquierda… y con la cabeza, penaltis, faltas… De la derecha ya ni hablamos”.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el futbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, pie izquierdo, derecho, estoy fuerte, salto», añadió. «Decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo. Nunca he visto a nadie mejor que yo”.

Cristiano posee la mayoría de los récords más destacados en el futbol internacional masculino, incluyendo más partidos con 217 y más goles con 135.

Lo había dicho antes, más de una vez, que siente que será recordado como el mejor de la historia del futbol. Siempre que se le preguntaba sobre la discusión de quién es mejor, si él o Lionel Messi, siempre elogiaba al argentino pero terminaba inclinándose por sí mismo.

Durante la entrevista, Cristiano habló sobre su rivalidad con Messi, ex del Barcelona: “Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés, y fue muy gracioso”.

«Él defendía a su club y yo al mío, y a su selección y yo a la mía. Creo que nos retroalimentamos mutuamente. Había años en que quería jugar todo, y yo también. Fue una pelea sana”, agregó.

Los comentarios más recientes de Cristiano provocaron algunas reacciones en el mundo del futbol.

“Tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo que analizar sus opiniones. Es lo que él piensa. Yo tengo mis propios pensamientos y no son esos”, dijo Javier Mascherano, ex compañero de Messi en la selección argentina y el Barcelona, y su actual entrenador en el Inter Miami de la MLS.