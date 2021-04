Cristiano no volverá al Real Madrid, asegura Florentino Pérez

Florentino Pérez, centrado en su discurso en defensa y necesidad de instaurar una SuperLiga europea “que salve a todo el mundo del futbol”, se refirió muy de pasada a la actualidad del Real Madrid en la parte final de su entrevista con el programa ‘El Chiringuito’, siendo poco preciso, en general, pero más claro en algunas cuestiones, como cuando aseguró que Cristiano Ronaldo “no volverá al Madrid”.

“El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio. Nosotros hemos ganado mucho, pero han pasado cosas y ahora hay que moverlo para recuperar la ilusión y en ese trabajo estoy”, convino el presidente merengue, proclamando que “hago todo lo posible para que el club no pierda el lugar que le corresponde”, y sonriendo cuando se le habló de Mbappé: “voy de incógnito con la mascarilla y me reconocen, y me dicen ‘¡ficha a Mbappé!’, entonces, les digo que tranquilos.

“Cristiano Ronaldo no volverá al Madrid”, sentenció, más seriamente y de manera concluyente Florentino, argumentando que ese regreso “ya no tendría ningún sentido. Yo a Cristiano le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero eso ya no tiene sentido.

“Vinicius no se vende, no”, resolvió al ser preguntado por el joven delantero brasileño, dando por hecha su continuidad sin reservas, y proclamando que Zinedine Zidane “es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí, que no aguanta las ruedas de prensa.

“Él está contento, como dice, y nunca se sabe”, cortó cuando fue interrogado por el futuro del entrenador francés, sonriendo otra vez cuando se le recordó que Mourinho está, tras ser despedido por el Tottenham, libre pero elogiándole de manera indiscutible: “Mourinho estuvo tres años con nosotros y nos elevó la competitividad. De las 11 últimas Champions hemos estado en nueve semifinales y es por ese gen que nos metió de competir, lo que siempre le agradeceremos”.

Cuando se le nombró a Sergio Ramos, el presidente del Real amagó, en tono bromista, con marcharse pero aclaró que él nunca ha dicho “que no vaya a seguir en el Madrid. De momento, estamos viendo cómo arregalamos el cierre de este año y luego ya veremos el año que viene”.

Alejándose de polémicas, Florentino recordó que “del VAR, llevando aquí 20 años, nunca digo nada” y argumentando el empate frente al Getafe en “que tenemos mala suerte. Hay muchos partidos y están (los jugadores) muy cansados. Ayer fue un partido en el que ni teníamos jugadores”.

También fue rotundo al dar por hecho que los posibles títulos de la SuperLiga europea que ganase el Madrid los sumarán a las Champions, recordando que “lo que debemos hacer ahora es ganar la 14 este año y ésa, después, sería la 15. Las sumamos siempre, tenemos 23 Copas de Europa, las tenemos allí todas juntas, de futbol y baloncesto. Tenemos una ciudad deportiva, todos salen diciendo que nadie ha visto nada igual. Ahora hemos hecho un tour que pueden visitar las obras”.