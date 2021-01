Conor McGregor asegura estar en forma para derrotar a Dustin Poirier el próximo 23 de enero en Abu Dabi

El peleador estrella de artes marciales mixtas de la UFC, Conor McGregor, afirma estar en su mejor forma para vencer a su próximo rival, el norteamericano Dustin Poirier, durante el evento UFC 257. La pelea está programada para el próximo 23 de enero en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

El luchador estrella posteó una fotografía donde aparece enfrentándose a sí mismo: a la derecha está McGregor enl el UFC 205, en noviembre de 2016 (aquella vez triunfó ante Eddie Alvárez), y a la izquierda el mismo McGregor ya en el UFC 246, celebrado en enero de 2020, cuando venció a Donald Cerrone.

“Cerrone-McGregor contra Alvárez-McGregor. Destruiría estas dos versiones de mí mismo. Y juntas. Y no me estoy excediendo. Demolería absolutamente a ambas. ¡16 días!”, aseguró The Notorious en su cuenta de Instagram. Anteriormente, el irlandés ya prometió una “obra maestra”, al referirse a la batalla con Poirier.

La última vez que McGregor pisó el cuadrilátero fue en enero de 2020, cuando noqueó al norteamericano Donald Cerrone apenas 40 segundos después del inicio de la pelea.

En total, el luchador se ha anotado 22 victorias (19 por nocaut) y sufrido 4 derrotas a lo largo de su carrera.

