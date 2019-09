Conductor involucrado en accidente denuncia haber sido víctima de la furia del ‘Tuca’

Ricardo “Tuca” Ferretti no sólo habría tenido la culpa del accidente que protagonizó la mañana de este sábado 21 de septiembre, sino que además profirió insultos contra el otro conductor involucrado.

De acuerdo con el testimonio de quien se identificó como Roberto Arrambide, quien iba manejando el automóvil con el que se impactó el de Ferretti, éste último fue el responsable de los hechos debido a que circulaba a alta velocidad; versión que fue respaldada por elementos de la Policía Federal, tal como reportó Multimedios.

Aunado a ello, reveló que el entrenador de Tigres, fiel a su estilo, lo insultó airadamente en diversas ocasiones al utilizar palabras altisonantes que le son características. Cabe señalar que en uno de los videos, se observa al brasileño mientras dialoga acaloradamente con un par hombres.

“Vino y me empezó a insultar, lo de siempre, lo que hace, está bien que tenga un carro deportivo, pero lo que no entiendo es porqué no guardó su distancia su distancia, yo de repente sentí el golpe, luego otro golpe, yo iba a pegar en el muro pero me alcancé a alinear”.

Venía a alta velocidad el señor, yo creo que llevaba mucha prisa. Se me quiso meter, no cabía y me pegó acá (parte trasera izquierda del vehículo), yo iba por el carril de en medio, me quiso rebasar, no cabía en el carril izquierdo y en eso me pegó atrás, después pegó en los muros y me pegó en medio”.

No es la primera vez que el Tuca se ve involucrado en accidentes viales

Hace algunos años, el “Tuca” se puso como energúmeno cuando, en las calles de Monterey, chocó su lujoso Ferrari. En un clip que circula todavía en redes sociales, se escucha claramente cuando grita “pendejo” en varias ocasiones con su inconfundible acento.

Pero también existen antecedentes recientes, como el ocurrido a finales de agosto pasado durante las Semifinales de la Leagues Cup, escenario donde Ricardo encaró a la tribuna y devolvió insultos mientras ejecutaba sus insignes ademanes.

