Con Mora como figura, el Tri Sub-20 busca su pase a cuartos de final ante Chile

Ciudad de México. La imagen de Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que juega con México su primera Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, aparece de forma frecuente en los principales sitios deportivos de Chile. Lo describen como un jugador distinto, “la figura que nos cuesta encontrar en la Roja”, afirma la emisora de radio local ADN de Santiago. El seleccionado del club Tijuana marcó tres goles y una asistencia en la primera fase, incluido un doblete ante España. A unas horas de que las dos selecciones definan su boleto a los cuartos de final, los chilenos advierten que la condición de anfitrión no garantiza ningún resultado este martes en el estadio Elías Figueroa.

“Mientras el plantel de México vale 40.9 millones de dólares, el de Chile está tazado en 10.3 millones. Para volver a competir, tenemos que armar de nuevo a los jugadores desde la cabeza”, publicó ayer el portal de noticias RedGol en referencia a los datos del sitio especializado Transfermarkt. Mora tiene apenas dos torneos en primera división, pero sus compañeros coinciden en que hace cosas de mayores siendo un adolescente, que desafía la presión como si fuera un juego.

“Puedes esperar de él cualquier cosa”, sostiene el volante del Guadalajara, Hugo Camberos. “La primera vez que coincidimos en una concentración, yo decía ‘¿cómo puede hacer eso?’ Verlo crecer y que vengan jugadores así en México es muy importante para nosotros, hace que el equipo sea competitivo”.

Desde la edición de Corea del Sur 2017, ningún representativo mexicano volvió a avanzar hasta dicha instancia ni se mantuvo entre los 16 mejores. En Malasia 1997 y Turquía 2013, las derrotas ante Francia (1-0) y España (2-1) los dejaron fuera en octavos de final.

Chile enfrenta esta vez a una selección invicta. Los empates con Brasil (2-2) y España (2-2), además del triunfo (1-0) sobre la sorpresiva Marruecos, ubicaron al Tricolor en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos, dos más de los que hizo la Roja en el primer sector, en el que perdió ante Egipto (2-1) y Japón (2-0) y avanzó por medio del criterio disciplinario al acumular menor cantidad de tarjetas amarillas que los africanos.

La única baja confirmada por el cuerpo técnico nacional es la del delantero de Cruz Azul, Mateo Levy, quien sufrió una conmoción cerebral en el encuentro contra Marruecos después de recibir un golpe en la cabeza.

El Tri de Aguirre inicia su concentración

Con un grupo de 25 jugadores, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre inició ayer su concentración en el Centro de Alto Rendimiento para los partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, el 11 (en Dallas) y 14 (en Guadalajara), correspondientes la Fecha FIFA. Los seleccionados trabajarán durante esta semana en el sur de la Ciudad de México antes de realizar el viaje a Estados Unidos.