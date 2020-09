Con hologramas: Así es la nueva forma de entrevistar deportistas

El coronavirus ha provocado que muchas entrevistas se hagan a la distancia y los programas deportivos han sufrido por no estar presentes en los eventos sin embargo la tecnología ha sorprendido.

La cadena Eurosport introdujo hologramas para entrevistar a los tenistas que participan en el US Open, que se realiza en Nueva York.

Barbara Schett-Eagle entrevistó a Stefanos Tsitsipas y a Karolina Pliskova, desde Londres.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i

— Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020