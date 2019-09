Con beca me hubiera quedado en el béisbol y no sería presidente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, recibió en las instalaciones del Palacio Nacional a la Selección Nacional de Béisbol Campeona de la Serie Mundial Ripken Jr.

En un mensaje que dirigió a los jóvenes aseguró que de haber recibido algún apoyo económico en su juventud no se dedicaría a la política.

“Va a haber becas. Van a tener la oportunidad de prepararse y estar en la escuela; ya hubiera yo querido eso en mis tiempos, pero no hubiera llegado a la Presidencia porque me hubiera quedado en el béisbol”, dijo el titular del Ejecutivo Federal.

“Por eso échenle ganas. Van a contar siempre con nuestro apoyo”, dijo el presidente para motivar a los beisbolistas.

Agregó en su discurso algunas de las anécdotas que vivió en su etapa como beisbolista.

“Yo jugaba center field, y era yo bueno y hasta me pagaban. ¿Saben ustedes qué es ‘camaronear’? Los camarones le pagan a uno. Y no me cuidaba yo, me iba yo al fielder y tiraba a home y a veces sin calentar, y sin spikes, el spike es muy bueno para afianzar. Ahora se acostumbra a practicar con tenis, eso está mal, afecta al brazo, tiraba yo a la altura de un perro hasta que me quedé mocho por no cuidarme y luego tuve que bajar a jugar tercera”.

Antes las críticas por el apoyo al béisbol agregó que ayudará a deportistas de todas las disciplinas, pero inició por su preferido.

“Para que no se pongan celosos otros deportistas, les digo que se apoyan a todos los deportes, a todos, pero este deporte es el que yo practiqué y me gusta mucho y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300”, señaló.

Fuente: Vanguardia