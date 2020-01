‘Coco’ Gauff vuelve a eliminar a Venus Williams

La tenista estadounidense de 15 años de edad, Cori Gauff se impuso a su compatriota Venus Williams en la primera ronda del Abierto de Australia por marcadores de 7-6 (7/5) y 6-3.

Esta no fue la primera vez que la joven raquetista elimina a la mayor de las hermanas Williams, ya que en Wimbledon también se impuso, sin importarle que sean una de sus referentes.

Los que son los grandes, realmente no temen a nadie. Respetas a tu oponente, pero no puedes entrar al partido temiendo a alguien porque entonces vas a perder, y yo no quiero perder”, comentó Gauff.