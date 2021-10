Club América: Arturo Brizio considera como “correcta” la decisión de no marcar penal en contra de las Águilas

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, ofreció su ya tradicional evaluación de la jornada, en la que habló sobre la polémica en el Atlético San Luis vs Club América.

El mandamás del arbitraje consideró que la decisión del silbante Diego Montaño, de no marcar penal contra el cuadro azulcrema en la recta final del partido vs Atlético San Luis fue “correcta”.

Arturo Brizio reconoce que hubo mano del Club América, pero…

Arturo Brizio aceptó que hubo una mano por parte de un jugador del Club América; sin embargo, señaló que, al venir de rebote, no debe considerarse sancionable.

Asimismo, indicó que el árbitro hizo bien al dejar seguir la jugada y, cuando el VAR lo llamó a revisar, ratificó su decisión, lo que consideró como un proceso correcto.

“Partido San Luis vs América, en esta jugada, el balón contacta el pecho del jugador número 2 del América y luego golpea en la mano del número 4, la cual está en posición natural, de manera inmediata, se produce un rebote hacia el jugador número 12 del cuadro defensor, por regla general, si el balón viene de un rebote no debe considerarse como mano sancionable, el árbitro dejó seguir la acción, el VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, ratificó su decisión, no sancionando el penal, es una decisión arbitral correcta”

ARTURO BRIZIO. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ÁRBITROS

La declaración de Brizio sobre la polémica mano en el Atlético San Luis vs Club América, dentro de su análisis arbitral de la jornada, se puede ver a partir del minuto 1:22.

Llama la atención que en análisis arbitral de la jornada se suele dar todos los lunes, al término de la actividad; no obstante, en esta ocasión se publicó hasta el martes.

De posible penal en contra a gol de la victoria, la historia del Club América vs Atlético de San Luis

Vaya polémica la que se vivió el pasado sábado en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, donde el Club América pasó de una posible derrota al triunfo en cuestión de segundos.

La jugada más polémica llegó en la recta final del encuentro, cuando se dio una doble mano de defensores del Club América dentro del área grande.

El árbitro no sancionó la jugada, pero el VAR lo llamó a revisar la acción; después de revisar varios minutos, el silbante Diego Montaño mantuvo su decisión.

Fue una jugada después cuando Roger Martínez hizo una espectacular jugada en el área del Atlético de San Luis para marcar el gol del triunfo para el conjunto azulcrema.

Con este resultado, las Águilas del América se mantienen como líderes absolutas del Torneo Grita México A21 con 28 puntos, asegurando su boleto al menos al repechaje.

Los próximos partidos del cuadro azulcrema son ante Santos Laguna -esta noche en el Estadio Azteca-, Tigres, Cruz Azul y Rayados de Monterrey.

Fuente: SDP