Ciclista Jessica Salazar renuncia a plaza olímpica en prueba de velocidad

essica Salazar renunció a la plaza olímpica en la prueba de velocidad que le otorgó en medio de la polémica la Federación Mexicana de Ciclismo apenas dos días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado de la FEMECI a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Por qué? Me destrozaron física y mentalmente, daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y pudiera estar ahí viviendo mi sueño”, dijo en un video publicado en Instagram.

“Hoy mi mente deberá primero encontrarse, enfocarse en mi salud, en mi bienestar personal, muy por encima de lo deportivo”, agregó. “Mi sueño no merece llevarse a cabo a medias, no sería justo ni para mí ni para mi país, confió en hacerlos sentir orgullosos algún día. Trabajaré para estar al cien por ciento, espero vernos en París 2024”, agregó.

Dejó claro que seguirá con su proceso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la Federación Mexicana de Ciclismo y pidió a los dirigentes del deporte mexicano reflexionar y estar a la altura del esfuerzo que hacen los deportistas. “Deben entender que si somos los mejores es porque siempre nos hemos exigido ser mejores y no esperamos menos de los dirigentes”.

Jessica Salazar consiguió junto con Daniela Gaxiola la plaza olímpica en ciclismo de velocidad por equipos, tras competir en el Campeonato Mundial de Berlín en 2020. No obstante, Daniela y Yuli Verdugo obtuvieron los boletos a la justa veraniega en el selectivo nacional realizado hace dos meses en Guadalajara.

La decisión provocó que Salazar iniciara una pelea legal que llegó hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo por competir en Tokio. La ciclista había sido inscrita en la prueba de ómnium, pero renunció el miércoles a ese lugar al señalar que no quería “hacer mal uso de un cupo”.

La FEMECI anunció el martes que Jessica Salazar sería inscrita en la prueba de velocidad, aunque no explicó que sucedería con las plazas de Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pidió a la Federación Mexicana de Ciclismo así como al Comité Olímpico Mexicano esclarecer la situación del equipo olímpico femenil.

