‘Chucky’ Lozano sale lesionado en remontada del PSV

Las victorias amargas sí existen y el PSV Eindhoven es testigo de ello pues a pesar de que consiguió sus primeros tres puntos de la temporada, perdieron por lesión a Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien tuvo que abandonar el campo con ayuda del cuerpo médico.

En medio de los rumores que lo colocan como nuevo jugador del Napoli, el mexicano salió al encuentro dentro del once titular al igual que su compatriota Erick Gutiérrez, quien al parecer ya es un inamovible para Mark van Bommel.

El partido no comenzó de la mejor manera para los granjeros, quienes se vieron abajo en el marcador al minuto 33 cuando Gutiérrez no logró cortar un balón en los linderos del área, dejándoselo a Tomas Necid, quien sacó un bombazo que fulminó al arquero.

El PSV logró emparejar los cartones en la recta final de la primera parte, en una jugada en la que Bruma se vio beneficiado de un ligero desvío a su disparo que finalmente terminó dentro de las redes.

Fue en los primeros minutos del complemento cuando vino la lesión del Chucky, quien en un intento por disparar a puerta se llevó un fuerte golpe en el pie derecho. El mexicano no pudo seguir en el campo de juego, mismo que abandonó con ayuda del cuerpo médico.

Minutos más tarde, al 52’, apareció Donyell Malen para darle la vuelta al marcador, mientras que al minuto 91 Cody Gakpo, quien reemplazó a Lozano, se hizo presente en el marcador para poner el 3-0 definitivo y así sellar la victoria del PSV ante el ADO.

¿Último partido de Lozano en Eindhoven?

En las ultimas semanas se ha especulado, incluso asegurado en medios italianos, que Hirving Lozano será nuevo jugador del Napoli; sin embargo, el traspaso no se ha hecho oficial.

Los rumores se habían alimentado luego de que Chucky no viera actividad en un par de juegos del PSV; no obstante en la ultima semana vio participación tanto en eliminatoria de Europa League como en Eredivisie, lo cual podría hacer pensar que no saldrá del equipo.

Mientras tanto el mexicano será sometido a una evaluación médica para determinar la gravedad de su lesión, pero su futuro seguirá siendo una incógnita durante los próximos días.

