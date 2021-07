‘Chucky’ Lozano requirió más de 40 puntadas

Hirving Lozano continúa recuperándose luego del duro golpe que recibió en el partido de la Selección Mexicana ante Trinidad y Tobago. El jugador del Nápoles recibió un empujón a manos de Alvin Jones lo que provocó que cayera al suelo para luego impactar con el rostro la rodilla del portero Marvin Philip, el ‘Chucky’ fue trasladado al hospital para después ser dado de alta.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol afirmó que Lozano se encuentra estable y permanecerá los próximos días en Dallas a la espera de su evolución.

Este lunes, el ‘Chucky’ será sometido a un estudio neurológico para corroborar que no haya daños o secuelas de importancia por el impacto.

De Luisa aseguró que no buscarán inhabilitar a los elementos trinitarios que se vieron involucrados en la jugada.

No es la solución la inhabilitación, es un claro empujón, el único que no lo vio fue el árbitro y la gente de arriba del VAR, con todo y los siete minutos que tuvieron. Los jugadores de Trinidad y Tobago no tienen intención de lastimar, nosotros no haríamos ninguna solicitud de inhabilitación”, finalizó.