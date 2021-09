‘Chofis’ López anota triplete con el San José Earthquakes

El delantero mexicano Javier Eduardo Chofis López con un triplete encabezó la lista de los goleadores latinoamericanos que destacaron en los partidos disputados de la vigésimo quinta jornada de competición de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

A rocket, broke a man’s ankles and an olimpico.

ICYMI – Chofis had one of the best hat tricks you’ll ever see last night. 🎩 pic.twitter.com/QkpKNDcquW

— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2021