Chivas ya tuvo un acercamiento con ‘Tuca’ Ferreti

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se ha convertido en un técnico rentable y sobre todo del interés dle futbol mexicano tras la confirmación de su salida de Tigres y Chivas sería uno de los equipos que ya buscó al entrenador brasileño en los últimos días.

De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, el primer contacto entre Ricardo Peláez, presidente deportivo del Guadalajara, con el aún estratega felino, se dio hace dos semanas entre toda la ola de rumores que no iba a renovar con el equipo, por lo que el directivo le hizo una llamada al Tuca.

Fuentes al interior señalaron que el pasado sábado después del 0-0 entre Chivas y Tigres por la Jornada 17 del Guard1anes 2021 de la Liga MX, Peláez bajó al vestidor para saludar a Ricardo Ferretti y después platicaron.

La reunión la sostuvieron en privado y duró bastante tiempo. Esto fue negado este mismo jueves por ‘Tuca’ Ferretti en conferencia de prensa, que señaló no tener ningún tipo de acercamientos de nadie de la Liga MX y solo del exterior.

“Todo eso son invenciones de ustedes, a mí no me ha llamado nadie y saben perfectamente como soy, me gusta primero cumplir. Los comentarios que a mí me han llegado no tiene nada que ver con México, todos han sido del exterior, aquí nada. Ustedes inventan muchas cosas, a ver si me inventan una buena, la mayoría de lo que mencionan, no hay nada”, expresó de cara a lo que será su última Liguilla con Tigres como técnico.

También se había manejado la posibilidad de que el futuro de Ferretti fuera con el Mazatlán FC tras la salida de Tomás Boy, pero se descartó esa oportunidad en las últimas horas.