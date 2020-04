Chivas y FC Juárez empatan con cinco goles en el partido más emocionante del arranque de la eLiga

El partido más emocionante en lo que va de la eLiga MX lo protagonizaron este sábado Dieter Villalpando, de Chivas y Diego Rolán, de FC Juárez. Un encuentro entre equipos volcados al frente y volteretas que ofrecieron máxima diversión para quienes lo vieron. Al final 5-5 en la primera jornada de este certamen virtual.

Antes del duelo, el capitán de Chivas, Jesús Molina, envió un comentario a su compañero. “Dieter, vamos con todo en el torneo eLigaMX. Hay que empezar con el pie derecho. ¡Vamos, Chivas!!”, dijo a través de un video en las redes sociales del Rebaño Sagrado. Pero Villalpando decidió mandarlo a la banca, para colocarse a sí mismo en el cuadro titular.

Otros rojiblancos se sumaron al apoyo previo a Dieter Villalpando. “Tiene la confianza de todo el equipo, esperamos que todos quedemos contentos y haga un buen trabajo. Él quiso inaugurar y le toca cargar con el saco en la primera jornada, ya veremos quién viene para la segunda y la tercera”, señaló el arquero Raúl Guiño, no de los tres jugadores de Chivas inscritos en el torneo virtual-

Diego Rolán, el jugador encargado de mover a FC Juárez, dejó claro antes del encuentro su falta de experiencia. “Año y medio que no jugaba Playstation y ahora con la cuarentena se me dio la idea de comprar Playstation para tener más forma de entretenerme. Es una manera de darle diversión a los aficionados y una competencia para nosotros porque estamos representando a nuestros clubes. Hay que tomarlo con seriedad, pero también con la diversión que nos va dar a todos. Disfrutar de esta experiencia”, sentenció.

EL PARTIDO

Pero en el arranque del encuentro, eso no fue desventaja para Rolán. Chivas tomó el esférico en los primeros minutos, no lo prestaba, pero tampoco generaba peligro. FC Juárez fue letal en el contragolpe. Darío Lezcano remató dentro del área para el 1-0, al 12. Cuatro minutos después, el mismo paraguayo controló en zona peligrosa y definió el segundo tanto del cuadro fronterizo.

Dieter Villalpando tuvo que apretar el control para venir desde atrás. Tras una combinación por el centro, Alexis Vega marcó con un toque suave el 2-1 que acercaba al Rebaño Sagrado, al 30. Y poco más tarde, de nuevo hilvanó la jugada dentro del área para culminar con un servicio de Isaac Brizuela que el “Chapo” Jesús Sánchez empujó al fondo para el 2-2, al ‘37.

El rojiblanco Villalpando saltó del sillón, en su casa, para festeja. Pero la alegría le duró muy poco, pues en la siguiente jugada, Diego Rolán recurrió a su mejor jugador virtual, Darío Lezcano, quien completó su triplete para el 3-2. En la agonía del primer tiempo, José Juan Macías recibió de espalda al arco, al ‘45, se dio la vuelta y remató al rincón para el 3-3, con el que terminó un emocionante primer tiempo.

Para la segunda parte, Chivas logró darle vuelta al marcador. Dieter Villalpando tocó para José Juan Macías, quien extendió para Alexis Vega, quien dentro del área definió con un derechazo cruzado para el 4-3, al 51. Una vez más, el festejo en casa del rojiblanco fue efímero, pues Darío Lezcano marcó su cuarto tanto al 54, para el 4-4.

FC Juárez concretó otra voltereta en el encuentro. Diego Rolán usó a su yo virtual para anotar el 5-4, tras un rechace de Antonio Rodríguez, al 73. Parecía que el cuadro fronterizo se llevaría los tres puntos, pero al 92, Jesús Ricardo Angulo peleó la pelota dentro del área, la ganó y sacó un disparo raso que angustiosamente cruzó la línea para el 5-5 definitivo.

No hubo tiempo para más. El partido terminó inmediatamente después de ese gol. En casa, Dieter Villalpando festejaba de pie, mientras que Diego Rolán se lamentaba tras dejar escapar un triunfo que parecía ya en la bolsa, al abrir la eLiga MX

LAS REACCIONES

Al término del encuentro, Diego Rolán puso buena a pesar de que se le fue el triunfo en la última jugada. “La verdad que fue un partido entretenido, fue un rival fuerte y para ser el primer partido, me quería llevar la victoria, pero un punto es bueno. La verdad que es una satisfacción enorme, también Darío Lezcano con una gran actuación (cuatro goles), pero falta más trabajo para el siguiente partido”, señaló.

Por su parte, Dieter Villalpando reconoció el buen nivel de su adversario, a pesar de que tenía año y medio sin jugar Playstation. “Los años que no jugaba es más difícil, pero no se te olvida tanto. Se me complica la defensa, pero creo que pude competir con Rolán. Me falta trabajado para definir, espero seguir practicando porque falta mucho para trabajar”, detalló.

“Los tres que estamos compitiendo (Raúl Gudiño y Fernando Beltrán son los otros jugadores de Chivas en el torneo virtual) vamos a llegar lejos porque estamos practicando. Hay varias cosas de práctica o de echar la defensa atrás. Ayudarnos con nuestro coach Ávila, nos ayudó a poder atacar y defender, pero se vio que aún estaba muy nervioso. Vamos a seguir practicando”, concluyó Villalpando

