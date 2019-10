Chivas puede dormir tranquilo, si Tiburones desciende, no habrá descenso en el Clausura 2010

El equipo de Chivas podría ser el más interesado en que los jugadores de Veracruz lleven a cabo su amenaza de no presentarse a jugar este viernes cotra los Tigres, uno de los motivos está claramente apoyar a los futbolistas que no han recibido pago por parte de la directiva, pero también está la motivación de que el equipo no tendría que preocuparse por el descenso en el Clausura 2020.

El propio presidente de la Liga MX indicó que si el Veracruz no juega ante los Tigres, descendrá a la división inmediata inferior por infringir el reglamento. También indicó que si esto ocurre, no habría descenso deportivo y la Liga MX tendría que seguir esperando para conjuntar 20 equipo.

“Si se juega con 18 ya no hay otro descenso. Esperaremos el tiempo necesario para completar los 20 equipos”.

En el artículo 48 del Reglamento General de la Federación Mexicana de Futbol, que se enfoca en incomparecencias, señala: “El Club que no comparezca a un partido oficial de la Fase de Clasificación o Fase Final sin contar con una causa justificada, automáticamente descenderá a la División inmediata inferior en la siguiente Temporada sin importar si participaba por el ascenso o no”.

Y el resultado del encuentro será en favor del conjunto contrario, que ganará 3-0 y los que no se presentaron deberán hacerse cargo de “ingresos que por concepto de taquilla y esquilmos, hayan percibido en sus partidos anteriores como local en la Temporada”.

Fuente: Vanguardia