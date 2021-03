Chivas no mostró carácter ante América, reconoce Vucetich

Chivas hoy ha llegado a lo más profundo de su funcionamiento en el Guard1anes 2021 y terminó cayendo por goleada (0-3) ante América. Víctor Manuel Vucetich, siendo muy breve tras la derrota, habló de la falta de carácter del equipo en el Clásico Nacional de esta noche.

Sin duda alguna, fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter y en ese sentido bien ganado por el América, que hizo bien las cosas, nos apretó y nos superó”, manifestó Víctor Manuel Vucetich.

En un partido que fue para el olvido en el Guadalajara, al fallar bastante en la zona defensiva, que se vio reflejado en los tres goles en contra y en las dos oportunidades claras de cara al gol no supieron aprovechar, Víctor Manuel explicó cómo el equipo no ha podido mejorar en el aspecto de la pelota parada: “Ese ha sido nuestro talón de Aquiles esta campaña, no hemos encontrado la forma de contrarrestar y los elementos para contrarrestar el juego aéreo”.

Finalmente, Vucetich dio su sentir después de la derrota ante América: “Sin duda alguna es una de las derrotas más dolorosas. En el accionar del conjunto estuvimos mal en todo, no podemos decir que nadie se salva, empezando conmigo y todo el plantel”.

Fuente: Excélsior