Chicharito y el vestidor roto del Galaxy: sus compañeros lo acusan de creerse Cristiano y Messi juntos

Javier “Chicharito” Hernández, por su trayectoria, es una de las grandes estrellas mexicanas de los últimos años. Sin embargo, a la par de su carrera, también han crecido las polémicas y ha tenido algunas rencillas con la prensa, en especial desde que llegó al LA Galaxy.

Ahora, un colaborador del sitio ESPN reveló que el delantero azteca tiene un ego desmesurado en la MLS. Asegura que hasta se pone al nivel del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.

El periodista Diego Cora comentó en el programa de Jorge Ramos y su Banda de ESPN que tuvo contacto con una fuente dentro de la Galaxia. Esta le relató que Hernández no se lleva de la mejor manera con sus compañeros.

“Me empezaron a contar más detalles acerca de la leyenda. Es Cristiano Ronaldo y Messi juntos, se cree. ¿Cómo?, dije. Viene, se habla solo con un jugador de su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan dos Santos, con el resto no se habla, los jugadores lo miran de costado y se cree mega estrella”, comentó.

Cuando el Chicharito estaba en el Bayer Leverkusen, ya le habían comentado al comunicador actitudes similares (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

Vale recordar que Javier no es el único mexicano en el Galaxy. También está su compañero de la selección mexicana Jonathan Dos Santos, así como la joven promesa Efraín Álvarez, quien lo está siguiendo de cerca el entrenador del Tri, Gerardo “Tata” Martino.

Tras contar el problema, Cora recordó que, cuando el Chicharito estaba en el Bayer Leverkusen (2015-2017), ya le habían comentado actitudes similares. Además, apuntó que su fuente le dijo que en la plantilla ya ven al romperedes como un jugador retirado.

“Cuando estaba en Leverkusen, me tocó cubrirlo una vez, y muchos alrededor del club dijeron que era un ‘ego man’. En West Ham me contaron algo similar y ahora lo mismo. Uno de sus compañeros dice que este se cree Cristiano Ronaldo y es un ex jugador”, sostuvo.

Y es que el jalisciense no ha explotado como la estrella que se esperaba en la MLS. Desde su llegada a Estados Unidos, a principios de este año, el máximo goleador del Tricolor ha gritado un tanto suyo en pocas ocasiones. El periodista señaló que Javier Hernández sólo habla con su compatriota Jonathan dos Santos (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY Sports)

De hecho, el mismo reportero analizó sus actuaciones desde 2015, cuando brilló en España con el Real Madrid. Aseveró que el mexicano ha ido a la baja en su rendimiento, así como lo ha comentado su fuente.

“Busqué los goles de Javier Hernández en los últimos cinco años. Real Madrid 2015, 23 goles, Leverkusen, primera temporada, 14 goles y jugó poco. En el 2017 fueron nueve. En el West Ham fue como el mejor pagado y nueve goles en el tiempo que estuvo. En el Sevilla siete goles, estuvo poco. Ahora un gol en esta temporada con el Galaxy. Desde ese lado, el rendimiento, se nota que por lo que le pagan que es ser goleador, ha bajado el rendimiento”, sentenció.

Toda esta polémica se ha acrecentado por la mala temporada del equipo dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto. Los angelinos se encuentran en la última posición de la conferencia del oeste, aunque con posibilidades de calificar a los Playoffs. Los angelinos se encuentran en la última posición de la conferencia del oeste, aunque con posibilidades de calificar a los Playoffs (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

La mala temporada se ve reflejada en la figura del Chicharito, quien llegó para suplir el lugar que dejó Zlatan Ibrahimovic. El sueco del Milan marcó 53 goles en 58 partidos con los galácticos en dos temporadas, mientras que Javier sólo lleva un gol en seis partidos oficiales.

A pesar de las circunstancias de su complicada llegada (la pandemia de COVID-19 y una lesión), el tapatío ha estado en varios escándalos. Se ha autollamado “leyenda”, ganándose la crítica de la prensa, fallas como el penal errado en el torneo MLS is Back, así como una pelea que le causó una multa por instigar una confrontación hace unas semanas.

