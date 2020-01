‘Chicharito’ Hernández se pone como meta 20 goles en el Galaxy

El mexicano Javier Hernández aseguró que buscará ayudar a la MLS a elevar su nivel y dejó en claro que una cifra ideal para su primera temporada sería lograr 20 tantos.

‘Chicharito’ ofreció su primera conferencia de prensa como jugador del LA Galaxy, escuadra a la que llega para tomar el puesto en la delantera que dejó vacante hace unas semanas Zlatan Ibrahimovic.

“Es ganar, ganar en esta operación Si sigo trabajando fuerte estaré haciendo lo que he amado y amo el futbol. Pongo todo en una balanza y el peso de esta opción en particular. Ver la expectación que se despertó y tendré que hacer lo que Dennis Te Kloese sugiere, que es disfrutar y marcar la mayor cantidad de goles. Quiero meter 20 goles y ganar el campeonato”, mencionó.

Del mismo modo, reconoció la relevancia que tiene su arribo al equipo de LA, especialmente por los nombres que han pasado como David Beckham o Steven Gerrard.

“Mi nombre se agrega a los que estuvieron antes de mí. No me importan las comparaciones, porque sé que haré lo que pueda y disfrutar de las cosas que hago, es increíble. ¿Cómo no estar motivado? Si se dio una gran cobertura mediática”, expuso.

“Quiero hablar un poco aparte además de la cuestión de futbol y quiero ver la valía que me dan, estoy más cerca de mi país y he jugado en este país con mi selección y he sido tratado con respeto. Quiero hacer esto con el mejor equipo que hay en la MLS, que es el Galaxy. Es un momento muy importante para mi carrera. Así que lo que puedo decir es que estoy contento de que este sueño se vuelva realidad y mañana comenzaré a entrenar y haré lo mejor posible para tener el mejor desempeño de mi parte”, dijo.

Por: ESPN