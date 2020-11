Chicharito Hernández no descarta regresar a la Selección Mexicana

Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió el silencio tras marcar su primer gol en la temporada de la MLS con el Galaxy de Los Ángeles. Habló sobre varios temas: la paternidad de su hijo, su coach mental y también sobre un potencial regreso a la Selección Mexicana.

El máximo goleador en la historia del Tri aseguró que jamás le cerrará las puertas al combinado nacional, siempre y cuando, sea parte de las convocatorias del entrenador, en este caso Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Yo con la Selección, siempre lo he dicho, estoy completamente abierto. Si llegaran las convocatorias, yo feliz de seguir representando a mi país”, señaló en conferencia de prensa.

La última convocatoria de la que Chicharito fue parte, fue en septiembre de 2019, justo cuando fue uno de los involucrados por una fiesta en Nueva York. Sin embargo, el mexicano sigue pensando en el Tri y señaló que cuando se quiera retirar, lo dirá.

“De mi parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado. En el momento que ya no quiera jugar con la Selección lo diré abiertamente”, agregó el ex del Real Madrid y Manchester United.

Chicharito se inspira en LeBron James

Algo de lo que más llamó la atención al momento de festejar su primer gol en la temporada regular de la MLS, fue que hizo un gesto idéntico al que suele realizar LeBron James, uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto.

Al ser cuestionado por su festejo, reconoció que se inspiró en la estrella de los Lakers y de la NBA, ya que se identifica con él por el hecho de superar los obstáculos de su vida.

“Con todas las proporciones guardadas, festejé así porque LeBron para mí es alguien que admiro mucho. Lo admiro porque me refleja mucha responsabilidad en cada aspecto de su vida y demuestra que puede con ella. Es algo que le estoy aprendiendo”, dijo Hernández Balcázar sobre el ‘Rey’.

Cabe recordar que en febrero pasado, cuando apenas tenía unas semanas, en Los Ángeles, Chicharito acudió a un partido de los Lakers en el que pudo convivir con su ídolo.

Fuente: SDP