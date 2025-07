Checo Pérez y Valtteri Bottas, los pilotos que podrían firmar con Cadillac

El programa de Fórmula 1 de Cadillac está a toda marcha preparándose para la temporada de debut del equipo en 2026, donde se unirá como el undécimo equipo de la parrilla.

Aún no se ha revelado la identidad de sus dos pilotos. De hecho, el equipo ha declarado que nombrar su alineación no es una prioridad, ya que se está preparando para su primera carrera, el Gran Premio de Australia, que se celebrará el 8 de marzo del año que viene, tras 10 días de pruebas de pretemporada en Barcelona y Baréin.

Dado que la temporada baja de la F1 suele cobrar vida en el verano europeo, las especulaciones sobre quiénes correrán para el undécimo equipo de la F1 se intensificarán en las próximas semanas. Entonces, ¿quién podría ocupar los dos asientos de la marca de Detroit?

¿A qué se debe la demora?

Cadillac se encuentra en una posición relativamente relajada en lo que respecta al anuncio de sus pilotos. Con el debut del equipo cada vez más cerca, toda la atención se centra en el coche. La identidad de los pilotos puede esperar.

Como dijo recientemente el jefe del equipo, Graeme Lowdon, a los medios de comunicación durante una visita a la nueva fábrica del equipo: «De hecho, alguien que estaba por allí y vio todo lo que estaba pasando hizo un comentario muy acertado: ‘Entiendo por qué los pilotos no son la prioridad número uno, como lo son en otros equipos, donde se enfrentan a un nivel diferente de lo que ya está en marcha’. Así que no, aún no hay nada decidido».

Pero hay factores más importantes en juego que la simple creación de un equipo.

Muchos de los pilotos de renombre de la F1 tienen contratos firmados para varias temporadas con sus equipos actuales. Además, a menudo no se gana mucho tomando decisiones prematuras sobre el mercado de pilotos. Supongamos, por ejemplo, que en los próximos meses se produjera un cambio radical y Max Verstappen decidiera dejar Red Bull para fichar por Mercedes o Aston Martin, algo improbable, pero que sigue siendo un rumor persistente en el paddock. El efecto dominó sería enorme. Alpine, que correrá con motores Mercedes en 2026, también parece tener una plaza muy atractiva disponible, ya que el equipo no está convencido ni con Jack Doohan ni con Franco Colapinto.

Como continuó Lowdon: «Sabemos quién está en el mercado, tenemos una idea clara de lo que necesitamos, pero aún nos queda mucho para llegar a esa fase. Creo que hay argumentos muy sólidos para afirmar que un equipo nuevo en su primer año de competición se beneficiaría enormemente de contar con gente con experiencia».

Hay dos pilotos con experiencia legítima en victorias en carreras dentro de un equipo ganador de campeonatos, y parecen ser los candidatos más obvios y deseados.

Sergio Pérez

Pérez ha estado al margen desde que fue expulsado de Red Bull a finales del año pasado.

El fracaso de Liam Lawson y Yuki Tsunoda para mejorar los resultados de ese coche este año ha contribuido a que se revise rápidamente el rendimiento real de Pérez, aunque sus temporadas 2023 y 2024 fueron increíblemente difíciles. Es un hecho conocido en el paddock que ser compañero de Verstappen es quizás el trabajo más difícil de todos, y la reputación de Pérez no se ha visto significativamente dañada como para descartarlo de una oportunidad aquí.

Fuentes de ESPN han afirmado que Cadillac se puso en contacto con Pérez inmediatamente después de que se rompiera su contrato con Red Bull. Él no ha tenido prisa por comprometerse, pudiendo disfrutar de la vida lejos de las carreras por primera vez desde que era niño, pero tampoco el equipo estadounidense, y se entiende que Pérez sigue siendo su primera opción. Ganador de múltiples carreras y muy popular entre los aficionados latinoamericanos, tendría mucho sentido para la primera temporada de Cadillac en la F1.

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas causó revuelo en las redes sociales con una reciente publicación en la que se acercaba a un Cadillac aparcado y decía: «Vaya, qué asiento tan bonito». La publicación, descarada y burlona, sugería una gran confianza en lo que hará la próxima temporada, pero era típica de Bottas. La publicación tuvo una acogida abrumadora, lo que demuestra lo popular que sigue siendo el ex piloto de Mercedes entre los aficionados a la F1.

Está claro que Bottas es un candidato fuerte y ESPN entiende que las conversaciones llevan tiempo en marcha. Al igual que Pérez, su pedigrí es evidente, con el conocimiento del funcionamiento interno del dinástico equipo Mercedes en su haber. A diferencia de Pérez, Bottas pudo disfrutar de un renacimiento tras dejar de ser compañero de un campeón del mundo, con dos temporadas sólidas en Sauber. No hay duda de que el interés de Cadillac es fuerte. Bottas es un valor seguro y aún le queda mucho que ofrecer a otro equipo.

Cabe señalar que Cadillac podría tener mucho trabajo por delante si quiere que Pérez y Bottas lideren la escudería. Se cree que Flavio Briatore se ha puesto en contacto con ambos para ofrecerles un asiento en Alpine. Hasta ahora, Alpine ha sido una apuesta arriesgada, pero la próxima temporada pasará a utilizar motores Mercedes, lo que la convierte en una propuesta muy atractiva.