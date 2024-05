Checo Pérez ‘culpa’ a Verstappen de no brillar más en Red Bull

Sergio Pérez insistió que ser coequipero de Max Verstappen no es algo sencillo, un piloto que está en un nivel superlativo al resto de la parrilla de Fórmula 1.

Ante ello, el tapatío de 34 años lo ‘culpó’ de no poder brillar en Red Bull; sin embargo, lo toma como un reto para pelear contra el tricampeón de F1.

«Es difícil ser compañero de Max Verstappen, estoy seguro de que si tuviera un compañero diferente estaría brillando más, pero en este momento es un gran desafío», señaló ante los medios de comunicación rumbo al GP de Emilia Romagna.

Para Checo Pérez, el neerlandés es un fuera de serie: «Es el mejor piloto, es muy completo, rara vez hace errores y es genial tener a un equipo como ese».

«Es muy difícil de mi lado, no tengo dudas, por lo que tengo que hacer un fin de semana perfecto para poder derrotarlo», recalcó.

Continuidad de Sergio Pérez en Red Bull

Una vez más, el piloto mexicano fue cuestionado respecto a si tiene presión por las críticas que recibe por sus actuaciones en Fórmula 1, y si eso le juega en contra para continuar con el equipo de bebidas energéticas.

«Creo que en la Fórmula 1 siempre hay presión, no importa si lo haces bien o no. Siempre tienes que hacerlo bien, especialmente en Red Bull. Así que puede ser un poco estresante hacer negociaciones mientras estamos compitiendo, entonces no pienso en eso».

Por otra parte, Sergio Pérez confía en que los triunfos llegarán tarde o temprano: «Creo que la victoria va a venir a lo largo del año. Al final, sigo luchando en el campeonato, y no he perdido tanto, y al final estamos en la séptima carrera».

Sergio Pérez ve a McLaren y Ferrari como amenaza

Para finalizar, el tapatío dio su punto de vista sobre qué cambiará en Red Bull respecto a Miami, donde la victoria se la llevó Lando Norris: «Vamos a tener las mismas mejoras en ambos autos».

Complementando que «»no esperamos una gran mejora de nuestra parte, así que lo más importante es maximizar el equilibrio del auto con bajo y alto consumo de combustible, pero creo que las mejoras que tenemos son menos significativas aquí».

Eso sí, Checo Pérez sabe que Red Bull no la tendrá sencilla en Imola, casa del ‘Cavallino Rampante’ y que poco a poco se han ido acercando con Charles Leclerc y Carlos Sainz.

«No veo ninguna razón por la que McLaren no pueda desafiarnos. Creo que serán muy fuertes, al igual que Ferrari, pero ellos también tienen presión para cumplir fin de semana tras fin de semana», concluyó.