‘¡Checo, Checo!’: Abuchean a Lando Norris en el GP de México; ‘que piensen lo que quieran’, responde

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ‘estuvo’ en el podio del Gran Premio de México 2025: su nombre fue coreado mientras Lando Norris, piloto de McLaren, celebraba su primera victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la décima en su trayectoria en la Fórmula 1.

Lando Norris vivió un fin de semana redondo en el GP de México 2025, lideró las terceras prácticas libres, largó desde la pole position y cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 30 segundos sobre Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) completó el podio.

Norris, antiguo crítico de ‘Checo’ Pérez, ahora está apenas un punto por delante de su compañero Oscar Piastri.

“Fue un fin de semana hermoso. Gracias a todos por el trabajo, el coche fue increíble”, dijo Norris por radio a su equipo.

En la conferencia posterior, reconoció que había sido su mejor actuación de la temporada: “Creo que fue mi mejor rendimiento de todo el año, desde las prácticas hasta la carrera. Encontramos el punto exacto del coche y todo fluyó”.

norris getting booed to hell and back 💀 pic.twitter.com/xtaQ1SH4Tn — z (@rbrzoe) October 26, 2025

Lando Norris reacciona a los abucheos en el GP de México 2025

Aunque había varios fans de la escudería ‘Papaya’ en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez, no todos estuvieron felices con el resultado: sonaron gritos de “¡Checo, Checo!” en apoyo al piloto local ausente este año en la parrilla, mientras Lando Norris fue abucheado poco antes de subir al podio.

Lejos de molestarse, el piloto británico tomó el episodio con calma en las entrevistas posteriores a la carrera: “Voy un fin de semana a la vez. Estoy contento, estoy centrado en mí mismo. Mantengo la cabeza baja, ignoro todo esto, me quedo solo. Está funcionando ahora mismo, así que estoy contento”.

Además, el inglés consideró que fue “una carrera bastante sencilla”: “Tuve una salida mucho mejor que la de los demás. Es mi primera victoria en México y es una gran victoria”.

Norris se convirtió en el primer piloto británico en ganar en México desde Ayrton Senna con McLaren, y destacó el significado de lograrlo en un circuito con tanta historia: “Ganar aquí es especial. El podio en el estadio es uno de los más increíbles del año. Tener mi nombre junto al de Senna es algo que miraré con orgullo dentro de 20 años”.

¿Cómo va el mundial de pilotos de F1?: ‘Merezco estar por delante’

Con solo cuatro carreras por disputarse y dos sprint, Norris lidera con 357 puntos, apenas con un punto de ventaja sobre Piastri y 36 sobre Verstappen.

ABUCHEADO Norris en México sigue sin ser querido y la gente le demostró su sentir. pic.twitter.com/fh0lGEm5Ts — LEO VILLALPANDO (@loculobo) October 25, 2025

Durante la conferencia de pilotos también se le cuestionó a Norris sobre la percepción de que fue “favorecido” en una carrera previa, donde recuperó tres puntos tras una sanción revertida por decisión del equipo: McLaren le pidió a Oscar Piastri que dejara pasar a Norris.

“La gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Oscar mereció ganar el año pasado y ahora yo merezco estar por delante de todos, así de simple”, concluyó.

Resultados del Gran Premio de México 2025

Lando Norris – McLaren

Charles Leclerc – Ferrari

Max Verstappen – Red Bull Racing

Oliver Bearman – Haas F1 Team

Oscar Piastri – McLaren

Kimi Antonelli – Mercedes

George Russell – Mercedes

Lewis Hamilton – Ferrari

Esteban Ocon – Haas F1 Team

Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

Yuki Tsunoda – Red Bull Racing

Alexander Albon – Williams

Isack Hadjar – Racing Bulls

Lance Stroll – Aston Martin

Pierre Gasly – Alpine

Franco Colapinto – Alpine

Abandonos:

Carlos Sainz – Williams

Fernando Alonso – Aston Martin

Nico Hülkenberg – Kick Sauber

Liam Lawson – Racing Bulls

Con información de FoxSports