Chávez Jr. no se presenta a audiencia en Tribunal de LA

El boxeador mexicano Julio César Chávez jr, a la espera de una posible deportación, no se presentó a la audiencia que tenía programada este lunes en el Tribunal Superior de Los Ángeles para seguir el proceso de este caso, según informó su abogado, Michael Goldstein, citado en un reporte de USA Today.

De acuerdo a esto, el defensor dijo que no sabía dónde se encontraba en boxeador y como no se presentó, la jueza supervisora Neetu S. Badhan-Smith fijó una nueva audiencia para el 21 de agosto.

En el informe se explica que el Junior aún no aparece en el localizador de detenidos en línea de la agencia ICE, pues puede tomar hasta más de una semana para que queden registrados.

El abogado dijo que volverán el 21 de agosto con más información para resolver la situación legal de Julio César Chávez jr.

El Junior fue detenido por su situación migratoria irregular en Estados Unidos y fue vinculado al cártel de Sinaloa. En México tiene una carpeta de investigación abierta desde 2019 y una orden de arresto girada en su contra desde 2023.

Mientras tanto, Julio César Chávez padre dijo que los abogados “están trabajando en Estados Unidos para ver si se queda allá y estamos preparados si llega para acá», reporta Ap. «Vamos a pelar bajo las leyes de México si es que lo trasladan acá”.

“(El Junior) conoce a mucha gente que anda en esas cosas, si vivimos en Culiacán sería imposible no conocer a toda esa gente que andan en cosas ilícitas, pero eso no indica nada. Yo en mi tiempo conocí a todo mundo y Gracias a Dios nunca se me señaló”.