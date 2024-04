Carlos Vela, clave para que Brian Rodríguez diera el sí al América en Liga MX

Brian Rodríguez, fuera de su último enfrentamiento con el capitán Henry Martin durante la derrota ante Pumas, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de André Jardine, ya sea como titular esporádico o revulsivo constante. Su gran papel le ha puesto como objetivos de clubes de Europa. Todo esto sucede, tal y como se lo predijo su ex compañero, Carlos Vela, quien le habló maravillas del club azulcrema.

‘El Bombardero’ Vela se encuentra sin equipo desde hace varios meses, y justo uno de los clubes que se ha dicho podría arroparlo es el conjunto de André Jardine.

Brian Rodríguez está agradecido con Carlos Vela y sus consejos sobre América

Durante una charla con la periodista Sara Zetune, ‘El Rayito’ uruguayo recordó cómo fue que ‘Cracklitos’ se volvió parte clave en su carrera futbolística, ya que al salir de su país natal, fue el jugador mexicano, con recorrido en Arsenal, Real Sociedad, y entonces figura de LAFC el que le cobijó en el club de MLS, y el mismo que le dijo que diera el sí cuando América le presentó una propuesta para volar a Liga MX.

Brian Rodríguez ya conoce lo que es ser campeón, siendo parte de ‘La 14’ que logró el club en el anterior Apertura 2023; y también ya fue monitoreado en Serie A de Italia por Fiorentina. Todo esto, es algo que Vela Garrido le anunció que pasaría si le daba el sí al cuadro de Coapa.

Carlos Vela fue quien me guío en mis primeros pasos al salir de Uruguay, que fue en mi primer equipo en Los Ángeles. Él sin duda fue un gran compañero, un gran amigo que me ayudó en todo sentido. En adaptarme al club, a Los Ángeles y estoy muy agradecidoBrian Rodríguez con Sara Zetune

Y agregó:

«Aún seguimos teniendo pláticas. Cuando surgió lo del América él también me comentó mucho, me dijo que tenía que venir, que era un gran equipo. Me comentó que sí yo hacía las cosas bien, si estaba enfocado y rendía en el equipo, vendrían opciones de fuera».

Brian Rodríguez, un jugador que probó MLS y está en mira de Europa

Durante la anterior ventana de fichajes, el nombre de Brian y Fiorentina fue vnculado con fuerza; sin embargo, el club mexicano le convenció de quedarse, y está en la etapa cúspide en la que busca Bicampeonato de Liga MX y campeonato de Concachampions (hoy se miden a Tuzos de Pachuca en semis) por lo que sabe que si logra coronar en lo grupal, será más fácil que los ojos de «grandes novias» del Viejo Continente apuesten y oferten por él.