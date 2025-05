Carlos Vela anuncia su retiro del futbol

Ciudad de México. Carlos Vela anunció su retiro del futbol a los 36 años. Su historia fue muy diferente a lo que acostumbra el jugador mexicano, pues desde muy joven viajó a Europa para enfrentarse al mejor nivel del mundo sin debutar en la primera división de la Liga MX.

Con tan sólo 16 de edad fue campeón del orbe sub-17 en 2005, lo que lo catapultó a fichar meses después por el Arsenal. Su punto más alto en el balompié europeo llegó en 2014, donde con la Real Sociedad fue nominado al premio del mejor jugador de la liga española, en una época donde Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid) fueron dominantes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el futbolista resaltó que «a lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del futbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño».

«Ha sido un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes”, agregó en la publicación que acompañó con un video con las camisetas de clubes que vistió durante su trayectoria como futbolista profesional.