Carlos Reinoso, ex técnico de América, fue acusado de arreglar partidos en la Liga MX

En diálogo con la periodista Andrea Guerrero, en el programa ESPN Fútbol Club, el exjugador de la selección de Colombia, Faustino “El Tino” Asprilla, dio a conocer cuál fue -según su opinión- el director técnico “más malo y perverso” que se encontró a lo largo de su extensa carrera en el fútbol internacional.

El “Tino”, refiriéndose a lo ocurrido con el encuentro entre Boyacá Chicó y Águilas Doradas, relató una anécdota de su paso por el equipo Atlante de la Ciudad de México, en el año 2001, con el entrenador Carlos Reinoso.

Según contó el jugador colombiano, se trataba del último encuentro de la fase semifinal del campeonato. “Si nosotros perdíamos 4 a 0 nos sacaban del “playoff”, detalló. Faustino Asprilla acusó a Reinoso de amañar juegos de la Liga MX (Cortesía: ESPN)

Asprilla recordó que a los 10 minutos su equipo perdía 2 a 0. “Terminó el primer tiempo y yo veo que él (Carlos Reinoso) entra al camerino, pero no entra a explicar qué teníamos que mejorar, no, entra y les dice a los jugadores más jóvenes, si no hacen otro gol usted, usted y usted se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y perdemos 3 a 0”.

El histórico de la selección nacional colombiana afirmó que, en principio, le pareció “curioso”, porque nunca había visto un entrenador que mandara a los jugadores a hacerse expulsar.

“Entonces yo hablé con los ‘pelaos’ y les dije: no, no, no, ¿ustedes es que son pende***?, no vayan a hacer eso, caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto”.

Según el destacado deportista para él fue una verdadera sorpresa. “Yo no puedo creer que yo tenga un entrenador que mande a los jugadores a que se hagan expulsar”. “Yo no puedo creer que yo tenga un entrenador que mande a los jugadores a que se hagan expulsar”, dijo Asprilla(Foto: Especial)

El partido, rememoró El Tino, terminó 2 a 1 y su equipo clasificó a las finales, pero, de acuerdo a Asprilla, el director técnico “es lo mas malo, es perverso, es lo más malo que me pasó como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No le aprendí absolutamente nada, no sabe nada, ese man está loco”.

Carlos Reinoso es un exjugador y ahora director técnico chileno, considerado en el pasado como uno de los mejores volantes de creación de su país. Jugó en Italia y posteriormente en el Club América, donde aún es considerado un ídolo, gracias a haber sido campeón con la escuadra como jugador y como entrenador.

Dentro de su trayectoria como jugador su participación con los Azulcremas fue en la temporada de 1970 a 1979, su habilidad como volante y la capacidad goleadora lo llevó a ser una figura que admiró la afición americanista. Carlos Reinoso fue un referente futbolístico de Chile en los años 70 (Foto: Suministrada)

Compartió escena con el delantero Enrique Borja, ambos llevaron a los de la Noria a coronarse campeones en el Estadio Azteca.

En cuanto a su desarrollo como estratega inició en 1981 hasta 1984, esa fue la primera faceta con la Águilas que está marcado por haber obtenido el título de campeón en el certamen de 1983 – 1984 con el que las Águilas consiguieron el bicampeonato.

Su segunda etapa como entrenador ocurrió durante 1998 y por último estuvo al mando de los del Nido en 2011.

Además del América y el Atlas, Reinoso ha dirigido varios cuadros mexicanos, como los Tigres, Veracruz, León, Atlante y Querétaro. Además de otros equipos de segunda división como los Correcaminos, Tecos UAG y Tampico-Madero.

