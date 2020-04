“Canelo” no descarta pelear contra McGregor

Saúl Álvarez venció a Sergey Kovalev el pasado 2 de noviembre de 2019 y esa fue su última pelea, por lo tanto, previo a esta pandemia de coronavirus SARS-COV-2, que causa la enfermedad covid-19 muchos nombres se habían barajado para volver a la actividad. No se pudo concretar una pelea debido a la contingencia pero ahora apareció un posible rival para cuando la situación en el mundo se regularice y este es Conor McGregor.

Esto no sería para nada descabellado, ya que el irlandés ya subió al ring en 2017 y se midió a Floyd Mayweather, sin embargo, esto solo sucedería bajo los términos del boxeador mexicano.

El Canelo no se subiría a un octágono y la condición sería que el combate se llevara a cabo bajo las reglas de boxeo, sobre esto habló su entrenador Eddy Reynoso.

“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, mencionó Reynoso.

Esta pelea les dejaría al mexicano y al irlandés buenos dividendos, aunque tendrán que esperar el fin de la crisis mundial por el coronavirus para concretar el combate.