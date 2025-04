‘Canelo’ llevará chiles para su preparación en Arabia

Saúl Álvarez sabe que pelear por primera vez en Medio Oriente implica cambios en su rutina. Sin embargo, la comida no será uno de ellos.

El boxeador mexicano dijo que llevará solo chiles mexicanos a Riad, Arabia Saudita, para darle sabor a sus comidas habituales antes de su pelea por el título contra William Scull por la corona indiscutida de peso Supermediano el 3 de mayo.

La estricta dieta de Álvarez en la preparación para una pelea incluye pollo, carne y pescado, todo mezclado con verduras. Pero él cree que sabrá más a casa con un poco de sabor mexicano.»Hablando de comida soy una persona que se adapta bien a lo que haya, no soy de las personas que dicen me llevo esto porque allá a dónde vas quizá no lo encuentras», dijo Álvarez en una videollamada. «Pero lo que sí pienso llevarse son unos chiles de árbol para asar y que le den un mejor sabor a mi comida».

Información de Agencia Reforma