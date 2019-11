“Canelo” es nombrado el mejor boxeador libra por libra del mundo

La victoria que logró el sábado sobre el ruso Sergey Kovalev llevó al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez a la cima de la clasificación y ser considerado el número uno libra por libra.

La prestigiosa revista The Ring dio a conocer este jueves su listado de los mejores libra por libra del mundo y en el sitio de honor aparece el pugilista tapatío, quien el sábado se proclamó campeón semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El “Canelo” es apenas el segundo mexicano en alcanzar dicha distinción, luego de que el legendario Julio César Chávez lo ocupara en algún momento de su carrera.

Durante la semana de la pelea entre “Canelo” y Kovalev, la cual se resolvió a favor del mexicano con un brutal nocaut en el undécimo asalto, el mismo Saúl manifestó que no le interesaba esa posición.

“No me preocupa si soy el número uno en el ranking libra por libra, me preocupo por mis peleas y hacer historia, al final que me pongan donde quieran, quizá para algunos no lo soy, pero aquí estoy haciendo historia”, señaló luego de vencer a Kovalev.

Además de ser el pugilista más taquillero del momento, tetracampeón mundial en diferente división y tricampeón simultáneo en los pesos medio, supermedio y semipesado, el “Canelo” sumó un logró más a su trayectoria.

Detrás del mexicano aparece el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien domina en la división de los ligeros y que es uno de los pugilistas más espectaculares del momento.

También está el estadounidense Terence Crawford, quien barrió en los superligeros y ahora es campeón welter de la OMB, y en el cuarto puesto se ubica el japonés Naoya Inoue, campeón gallo de la AMB y de la FIB.