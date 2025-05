Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el 12 de septiembre por el campeonato de las 168 libras

Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford este septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras. Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, dio a conocer los detalles de la batalla después de que el mexicano se impuso a William Scull para recuperar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Saúl mostró su poder, pero no pudo noquear a un Scull que supo hacer su pelea e, incluso, logró desesperar al mexicano. Sin embargo, Álvarez ganó por medio de la decisión unánime y ahora ya sabe quién será su próximo rival.

Todos los detalles de la pelea Canelo vs Crawford

Canelo Álvarez y Terence Crawford se verán las caras este viernes 12 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto al que le caben 65 mil espectadores.

Asimismo, se dio a conocer que la batalla se llevará a cabo en las 168 libras y estarán en juego los cuatro títulos mundiales más importantes (AMB, CMB, FIB y OMB), así como el The Ring.

Cabe señalar que Terence Crawford subirá dos divisiones (de superwélter a supermedio) para enfrentar a Canelo Álvarez en Las Vegas.

Así anunció Turki Alalshikh la pelea entre Canelo y Crawford

Después de que Canelo Álvarez recibió todos los cinturones del supermedio, Turki Alalshikh apareció en el ring de la ANB Arena para anunciar que la batalla que muchos quieren ver se hará realidad y se llevará a cabo en Las Vegas, una ciudad donde a Saúl le ha ido bien.

“Habrá una batalla en septiembre entre los dos mejores boxeadores de nuestra generación: Canelo Álvarez y Crawford. Será en el (Allegiant) Stadium, en Las Vegas el 12 de septiembre”, comentó el jeque árabe, quien espera ver una gran pelea en los Estados Unidos.

First 𝐔𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 defense 🔜🔥@terencecrawford 🆚 @Canelo on Sept. 12 in Las Vegas 🏆#CaneloScull | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves | @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/pEz2LQUaKT

