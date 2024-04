Canelo Álvarez y su respuesta a David Benavidez: «Ya tengo huevos»

Saúl «Canelo» Álvarez ha sido criticado por pedir 200 millones de dólares para poder pelear con David Benavidez, quien incluso le mandó un mensaje diciéndole que tanto dinero sería «para comprarse unos huevos».

En entrevista con El Universal, Álvarez pudo responderle al apodado Bandera Roja o en inglés; Red Flag.

«Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a huevos y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta», expresó.

Con un historial de 64 peleas (60 triunfos, 39 nocauts, 2 derrotas y 2 empates) Saúl reiteró que «en este momento base a huevos puedo hacer lo que yo quiera» y entiende que su situación genera envidias.

«Siempre va a estar ahí alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada», agregó el tapatío.

¿Por qué aceptó pelear con Jaime Munguía?

Saúl explicó que si aceptó pelear con Jaime Munguía este 4 de mayo se debió a que «es una pelea más atractiva para el público, es una pelea entre dos mexicanos y fue la mejor opción que estaba sobre la mesa».